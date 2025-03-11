Верховна Рада ухвалила реформу оплати праці на державній службі

Верховна Рада України. Ілюстраційне фото: REUTERS

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Про це повідомляє Нацагентство з питань держслужбовців.

В агентстві зазначили, що за ухвалення документа проголосували 259 народних депутатів. Також проєкт має статус «євроінтеграційного» та входить до Ukraine Facility Plan.

Реформа передбачає розмежування оплати праці на:

Реклама

сталу заробітну плату (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця);

варіативну зарплату (премії).

Стала заробітна плата є фіксованою та гарантованою виплатою. Розміри посадових окладів мають встановлюватися з урахуванням каталогу типових посад та у порівнянні з зарплатами у приватному секторі.

Крім того, розмір премії за рік не повинен перевищувати 30% річної оплати праці. Премія залежатиме від особистого внеску держслужбовця в загальний результат роботи державного органу.

Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% від загального фонду посадових окладів за рік.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, що запроваджує автоматичну постановку українців на військовий облік із 17-річного віку.