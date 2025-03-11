Верховна Рада ухвалила реформу оплати праці на державній службі
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- Даріна Мельничук
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20:22, 11 березня, 2025
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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.
Про це повідомляє Нацагентство з питань держслужбовців.
В агентстві зазначили, що за ухвалення документа проголосували 259 народних депутатів. Також проєкт має статус «євроінтеграційного» та входить до Ukraine Facility Plan.
Реформа передбачає розмежування оплати праці на:
- сталу заробітну плату (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця);
- варіативну зарплату (премії).
Стала заробітна плата є фіксованою та гарантованою виплатою. Розміри посадових окладів мають встановлюватися з урахуванням каталогу типових посад та у порівнянні з зарплатами у приватному секторі.
Крім того, розмір премії за рік не повинен перевищувати 30% річної оплати праці. Премія залежатиме від особистого внеску держслужбовця в загальний результат роботи державного органу.
Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% від загального фонду посадових окладів за рік.
Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, що запроваджує автоматичну постановку українців на військовий облік із 17-річного віку.
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