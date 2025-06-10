Депутатам пропонують перейменувати три сквери в Очакові

Очаків Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

В Очакові планують перейменувати три міські сквери — «Слави», «Чижикова» та «Горича».

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Очаківської міської ради, пишуть «МикВісті». Його мають розглянути депутати найближчого засідання сесії, що відбудеться 20 червня.

Два сквери пропонують перейменувати по вулиці Зінченка Олексія: сквер «Слави» на сквер імені Алопського Василя та сквер «Чижикова» на сквер Слави Захисників України.

Водночас сквер «Горича» по вулиці Лоцманська пропонують перейменувати на сквер Військової памʼяті.

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До цього у місті провели громадські обговорення з приводу перейменування скверів Очакова. Вони тривали у форматі письмових пропозицій — містяни могли надіслати пропозиції на пошту міської ради або особисто занести до приміщення міської ради.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення. В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

Зокрема у липні 2024 року на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків. У Миколаєві перейменували 49 вулиць і провулків, які дублювалися.

Оновлені назви населених пунктів Миколаївської області, які перейменували восени 2024 року, вже відображаються у сервісі Google Maps.

На мапі вже можна побачити місто Південноукраїнськ, яке до цього мало назву Южноукраїнськ. Верховна рада остаточно перейменувала місто у жовтні 2024 року. Водночас на мапі відображаються нові назви ще 18 сіл та селищ Миколаївської області, які парламент перейменував у вересні цього року.

У 2025 році у міських трамваях і тролейбусах поступово замінюють голосові оголошення зупинок відповідно до нових назв.