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На Миколаївщині задекларували понад 200 одиниць зброї та 18 тисяч набоїв

Жителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіЖителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

У Миколаївській області 206 громадян подали заяви до поліції та задекларували 228 одиниць зброї і понад 18 тисяч набоїв. 

У Нацполіції уточнили, що серед зареєстрованої — 135 автоматів, 18 карабінів, 17 пістолетів та 58 одиниць гладкоствольної зброї.

Зазначається, що задекларована зброя може зберігатися на законних підставах. У поліції нагадують, що у разі виявлення або набуття зброї та боєприпасів громадяни повинні одразу повідомити про це правоохоронців. Зробити це можна у відділенні поліції або через поліцейського офіцера громади, який допоможе пройти необхідні формальності.

Жителі Миколаївщини декларують зброю. Інфографіка: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіЖителі Миколаївщини декларують зброю. Інфографіка: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

Для декларування зброї потрібно мати при собі заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання чи реєстрації, а також фотокартку 3,5 на 4,5 см.

Фахівці дозвільної служби оглядають зброю, ставлять її на облік та видають документ, що підтверджує факт декларування. Після цього зброя повертається власнику. Також громадяни можуть добровільно здати зброю до органів поліції.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року жителі Миколаївської області задекларували 70 одиниць зброї.

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