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У Миколаєві відновили дах багатоповерхівки, пошкодженої під час обстрілу у квітні

У Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська рада

У Заводському районі Миколаєва завершили ремонт даху багатоквартирного будинку, який був серйозно пошкоджений унаслідок атаки дронами-камікадзе.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Пошкодження сталося 10 квітня під час російського обстрілу. Тоді в районі постраждали дев’ять житлових будинків. Комунальні служби допомогли містянам зашити вікна та прибрали наслідки руйнувань.

У Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська радаПошкоджений будинок після обстирілу. Фото: Миколаївська міська рада

В одному з будинків безпілотник зруйнував близько 80% покрівлі. Через те, що будинок залишався заселеним, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради розпочав відновлювальні роботи.

«Частину матеріалів для ремонту було виділено з міського резерву. Підрядник повністю відновив стропильну конструкцію та покриття даху. Сьогодні дах повністю відновлений, що дозволило захистити житло мешканців від опадів та подальших пошкоджень», — повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник.

У Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська рада

За його словами, усі роботи виконали якісно та в максимально стислі терміни — ремонт тривав близько двох місяців із моменту обстрілу.

У Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відновили дах будинку. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах.

Пізніше стало відомо, що уночі 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».

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