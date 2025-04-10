Вилітали вікна, розліталися двері та горіли автівки: миколаївці розповіли, як пережили нічні обстріли міста

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Минулої ночі російські війська атакували безпілотниками Миколаїв. Унаслідок ударів у понад 30 багатоповерхівках вибиті вікна, також понівечені багато автомобілів.

Постраждалі він обстрілів жителі багатоповерхівок розповіли «МикВісті», як пережили ніч та як намагаються оговтатись після ворожої атаки.

Нагадаємо, що правоохоронці евакуювали мешканців із постраждалих будівель. Внаслідок обстрілів постраждали 10 жителів Миколаєва.

Ілона Фасенко, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала у Миколаїв з Каховки Херсонської області розповіла, що дивом не постраждала. Вона разом з дитиною ховалася у коридорі.

«Ми спали, за тривогою не слідкували. Почули сильний вибух, штори піднялись до стелі, вилетіли вікна. Пощастило, що я переставила меблі подалі від вікон. Якби спали під вікном, то я не знаю, що б було. Побачили заграву, люди почали кричати. У нас однорічна дитина. Ми її схопили і вибігли у коридор. Бомбили сильно, металеві двері ходором ходили. Через квартиру від нас загорілася квартира, була пошкоджена газова труба. Дякую рятувальникам, вони прибули швидко», — згадує жінка.

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Місцевий мешканець Віталій показуючи наслідки атаки по його будинку зазначив, його помешкання постраждала від вибухової хвилі, а поряд у сусідньому під’їздив загорілися квартири

«У нас навіть міжкімнатні двері розірвало навпіл. Всередині квартири, як після землетрусу. Мою машину пошкодило», — розповів Віталій.

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Запчастини ворожого безпілотника. Фото: "МикВісті"

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Люди розповідають, як вночі з 02:48 до 02:57 почули звуки безпілотних літальних апаратів та почали ховатися у коридорах. Унаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі у місті пошкоджені 30 багатоквартирних будинків.

«Десь близько 02:45 почули «Шахед», він був достатньо близько. Побігли у коридор та заховались. Пройшло секунд 10-15 і «Шахед» був вже тут. Повибивало вікна. Згоріли дві автівки у сусідів, які були припарковані. Мій автомобіль був теж припаркований, слава Богу не згорів», — говорить один із постраждалих.

У квартирах миколаївців від вибухової хвилі вилетіли вікна. Фото: "МикВісті"

«Слава Богу, що ми живі з мамою. Дуже злякалися. Квартира пошкоджена, вікна, дах пошкоджені. Вдячні, що зараз хоч плити роздають..У жінки з другого поверху, на неї впало вікно та балконний блок, прямо на ліжко впало. Її тут трясло, лікарі допомагали, приносили все. Їй було погано, у неї стрес, кололи заспокійливе», — додає одна із постраждалих.

У квартирах миколаївців від вибухової хвилі вилетіли вікна. Фото: "МикВісті"

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: "МикВісті"

У квартирах миколаївців від вибухової хвилі вилетіли вікна. Фото: "МикВісті"

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: "МикВісті"

У квартирах миколаївців від вибухової хвилі вилетіли вікна. Фото: "МикВісті"

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: "МикВісті"

Нагадаємо, що 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах.

Пізніше стало відомо, що уночі 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).