У Миколаєві діє заборона на купання в річках, але люди все одно йдуть на пляжі і бізнес облаштовує рятувальні пости

Миколаївський пляж. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві продовжує діяти заборона на купання в річках та водоймах, яка була запроваджена ще 2 червня 2022 року через воєнний стан.

Про це під час прямого ефіру нагадав начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роман Возняк, пишуть «МикВісті».

За його словами, заборона передбачена рішенням виконкому №348 та стосується як купання, так і відкриття офіційних пляжів.

Водночас рятувальники вже перевірили чотири найпопулярніші пляжі на наявність вибухонебезпечних предметів. Адже, попри заборону, багато містян продовжують відпочивати на березі водойм.

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— Ми розуміємо, що навіть існуючі заборони, не гарантують, що громадяни не підуть на річку і не будуть купатися. І ми сьогодні бачимо, що дуже велика кількість людей, нехтуючи забороною, все одно пірнають та купаються, — розповів Роман Возняк.

Він також розповів про приклад соціально відповідального бізнесу. Один із підприємців, який працює поблизу пляжу, розуміючи, що люди все одно будуть купатися, облаштував власний рятувальний пост. Забезпечив його рятувальними жилетами, кругами, човном і пройшов відповідне навчання.

— Це дуже класно, коли є соціально відповідальний бізнес, і разом ми можемо побудувати дійсно безпечне місто, — зазначив службовець.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві вперше з початку повномасштабної війни офіційно відкриють три пляжі.

Нагадаємо, що 2024 році на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки при Миколаївській міській раді від 29 травня було вирішено продовжити заборону функціонування пляжів та інших місць масового відпочинку на пляжах Миколаєва. Це рішення також передбачає заборону використання плавучих засобів, улаштування водних атракціонів, а також занять водними видами спорту та фізкультурно-оздоровчих занять.