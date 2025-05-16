В Заводському районі Миколаєва перевіряють безпечність прибережної зони

В Заводському районі перевірять прибережну зону. Фото: Адміністрація Заводського району

В Заводському районі Миколаєва стартували роботи з перевірки та очищення прибережної території від вибухонебезпечних предметів.

Адміністрація Заводського району повідомляє, що після перевірки території будуть безпечні для прогулянок, відпочинку, спорту та туризму.

Разом з тим в адміністрації нагадали, що попри роботи з очищення, через військовий стан в Миколаєві залишається забороненим функціонування пляжів, водних атракціонів та зон для занять водними видами спорту. Однак наразі це питання переглядають у міській раді.

«На даний час Миколаївської міської радою визначається можливість функціонування місць масового відпочинку людей на водних об’єктах, з урахуванням безпекової ситуації», — йдеться у повідомленні.

В Заводському районі перевірять прибережну зону. Фото: Адміністрація Заводського району

Нагадаємо, що у Миколаєві планують відкрити три офіційні зони відпочинку біля води.

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