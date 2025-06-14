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Південноукраїнська АЕС віддає підряд на майже ₴25 млн фірмі-фігуранту кримінальної справи

Південноукраїнська атомна електростанція. Фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплексПівденноукраїнська атомна електростанція. Фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплекс

Південноукраїнська АЕС планує укласти контракт на майже 25 мільйонів гривень компанією, яка фігурує в кримінальних провадженнях, пов’язаних зі зловживаннями під час будівництва та реконструкції Ташлицької гідроакумулюючої електростанції.

Як свідчать дані в системі публічних закупівель Prozorro, мова йде про реконструкцію резервного трубопроводу Ду 400 (дюкера) каналізаційного колектору через Ташлицьке водосховище.

Аукціон, призначений на 11 червня, не відбувся через відсутність конкуренції — заявку подав лише один учасник. Відтак, переможцем обрали ПрАТ «Юженергобуд» — компанія, яку раніше звинувачували у завищенні вартості робіт і можливому привласненні бюджетних коштів під час виконання підрядів.

Скриншоти з системи публічних закупівель ProzorroСкриншоти з системи публічних закупівель Prozorro
Скриншоти з системи публічних закупівель ProzorroСкриншоти з системи публічних закупівель Prozorro

Як повідомляло «Слово і Діло» з посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду, НАБУ і САП розслідують можливі зловживання під час добудови та реконструкції Ташлицької ГАЕС у Миколаївській області. За даними слідства, посадовці «Енергоатому» діяли в інтересах ПрАТ «Юженергобуд», штучно завищуючи вартість робіт через додаткові угоди та пов’язані компанії-посередники з Нідерландів і Чехії. 

За даними аналітичної системи YouControl, ПрАТ «Юженергобуд» зареєстроване у самому Южноукраїнську, бенефіціаром компанії вказаний Матвій Ясеницький.

Наразі проти компанії відкрита справа про банкрутство, однак компанія продовжує отримувати державні замовлення. Так, нещодавно Південноукраїнська атомна електростанція віддала компанії підряд на реконструкцію власної системи безпеки за 50 мільйони гривень. Це вже другий договір з компанією «Юженергобуд» на подібні роботи. Попередня угода складала майже 600 мільйонів гривень. Вона передбачала будівництво інженерного захисту критичних елементів станції.

Також нагадаємо, що Південноукраїнська атомна електростанція 2 жовтня 2024 року уклала угоду  «Юженергобудом» на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції за 595 мільйонів гривень.

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