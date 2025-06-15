  • неділя

    15 червня, 2025

  • 18.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 червня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 18.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві пенсіонерка віддала шахраям понад $20 тисяч: її залякали «фінансуванням армії РФ»

У Миколаєві пенсіонерка віддала шахраям понад $20 тисяч.Фото: НацполіціяУ Миколаєві пенсіонерка віддала шахраям понад $20 тисяч.Фото: Нацполіція

У Миколаєві жертвою шахраїв стала 88-річна місцева жителька. Зловмисники, видаючи себе за правоохоронців, змусили жінку віддати всі свої заощадження — загалом понад 20 тисяч доларів США, майже 30 тисяч гривень та 800 євро.

Як повідомляє поліція, аферист подзвонив пенсіонерці, представився співробітником силових структур і повідомив, що проти неї нібито розпочато розслідування за фінансування армії країни-агресора. Причиною начебто стало те, що вона купувала ліки, виготовлені в Росії. Шахрай запропонував «вирішити питання» за гроші.

Невдовзі після дзвінка до жінки прийшла незнайома особа, якій вона віддала готівку — як свою, так і сина. Лише після цього жінка звернулася до поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Злочинцям загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області шахраї обманули матір зниклого безвісти військового, виманивши понад 400 тисяч гривень. Підозрюваними виявилися сусіди потерпілої.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Вантажівка насмерть збила 58-річну жінку в Миколаєві
Поліція вилучила наркотиків на ₴1 млн: у Миколаєві затримали двох підозрюваних
У Миколаєві затримала чоловіка, який поранив пасинка ножем під час сварки
Реклама

Читайте також:

новини

Відходи руйнувань після обстрілів Миколаєва перероблятимуть для ремонту доріг

Катерина Середа
новини

У Лісках відремонтували 19 будинків і облаштували двори — за підтримки Данії та UNOPS

Аліна Квітко
новини

Миколаївська агропідприємиця Сольська вийшла із СІЗО під заставу — суд дозволив їй спілкуватись із чоловіком

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Перші платні парковки з'явилися у центрі Миколаєва: як вони працюватимуть

Юлія Бойченко

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві затримала чоловіка, який поранив пасинка ножем під час сварки
Поліція вилучила наркотиків на ₴1 млн: у Миколаєві затримали двох підозрюваних
Вантажівка насмерть збила 58-річну жінку в Миколаєві

Росіяни вдарили по Миколаївщині дронами: пошкоджено будинок

Зеленський анонсував новий обмін полоненими вже наступного тижня

Іран знову вдарив по Ізраїлю: троє загиблих, понад 200 поранених, десятки зниклих безвісти