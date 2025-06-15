У Миколаєві пенсіонерка віддала шахраям понад $20 тисяч: її залякали «фінансуванням армії РФ»

У Миколаєві пенсіонерка віддала шахраям понад $20 тисяч.Фото: Нацполіція

У Миколаєві жертвою шахраїв стала 88-річна місцева жителька. Зловмисники, видаючи себе за правоохоронців, змусили жінку віддати всі свої заощадження — загалом понад 20 тисяч доларів США, майже 30 тисяч гривень та 800 євро.

Як повідомляє поліція, аферист подзвонив пенсіонерці, представився співробітником силових структур і повідомив, що проти неї нібито розпочато розслідування за фінансування армії країни-агресора. Причиною начебто стало те, що вона купувала ліки, виготовлені в Росії. Шахрай запропонував «вирішити питання» за гроші.

Невдовзі після дзвінка до жінки прийшла незнайома особа, якій вона віддала готівку — як свою, так і сина. Лише після цього жінка звернулася до поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Злочинцям загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області шахраї обманули матір зниклого безвісти військового, виманивши понад 400 тисяч гривень. Підозрюваними виявилися сусіди потерпілої.