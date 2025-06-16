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Уперше в історії британську спецслужбу МІ6 очолила жінка

Офіс Таємної розвідувальної служби (MI6). Фото: Danny RobinsonОфіс Таємної розвідувальної служби (MI6). Фото: Danny Robinson

Британська Таємна розвідувальна служба (МІ6) вперше за свою історію отримала очільницю — 47-річну Блейз Метревелі. Вона змінить на цій посаді Річарда Мура, який залишить відомство восени.

Про це повідомили в уряді Великої Британії.

Прем’єр Кір Стармер привітав Метревелі з призначенням, зазначивши, що вона бере на себе керівництво в складний для країни час, коли перед нею стоять «безпрецедентні загрози».

Блейз Метревелі має понад два десятиліття досвіду в службі. З 1999 року вона працювала в різних регіонах, зокрема в Європі та на Близькому Сході, а також очолювала внутрішню розвідку — MI5.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про плани перевести Збройні сили країни у стан «бойової готовності» через загострення глобальної нестабільності та зростання військових загроз.

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