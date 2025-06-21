  • субота

    21 червня, 2025

  • 21.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 червня , 2025 субота

  • Миколаїв • 21.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Після дощу неможливо вийти з під’їзду»: жителі Миколаєва просять відремонтувати двір

Жителі будинку на вулиці Океанівській, 14/2 у Миколаєві звернулися до міської влади з проханням відремонтувати дворову територію, яка після дощів перетворюється на суцільні калюжі.

Своє звернення у групі Contact Center при Миколаївській міськраді розмістила Тетяна Коростильова, пишуть «МикВісті».

Двір по вулиці Океанівській у Миколаєві. Фото: Тетяна КоростильоваДвір по вулиці Океанівській у Миколаєві. Фото: Тетяна Коростильова
Двір по вулиці Океанівській у Миколаєві. Фото: Тетяна КоростильоваДвір по вулиці Океанівській у Миколаєві. Фото: Тетяна Коростильова
Двір по вулиці Океанівській у Миколаєві. Фото: Тетяна КоростильоваДвір по вулиці Океанівській у Миколаєві. Фото: Тетяна Коростильова

Вона зазначила, що мешканці будинку змушені долати калюжі після кожного дощу. Особливо страждають літні люди та батьки з маленькими дітьми.

«Звертаюся до вас з великим проханням допомогти мешканцям нашого будинку у вирішенні такого питання: коли йде дощ, біля нашого будинку створюються великі калюжі через те, що немає асфальту. Люди похилого віку та матусі з візочками не можуть вийти з під'їзду. Вулиця Океанівській 14/2. Прохання провести відповідні ремонтні роботи», — йдеться у повідомленні.

Раніше жителі Миколаєва з різних районів міста зверталися до міської влади з проханням прибрати сухі дерева, особливо у дворах житлових будинків, поблизу дитячих майданчиків та садочків.

Останні новини про: Миколаїв

Група миколаївських дітей безоплатно поїхала до Франції на відпочинок
Миколаївські дзюдоїсти здобули 6 нагород на турнірі в Одесі
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

Біля мерії Одеси відкрили виставку «Алея незламних міст», про Миколаїв забули

Світлана Іванченко
новини

«Ризики не усунуті й навіть не розглянуті», — медики знову просять міськраду не обʼєднувати лікарні Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Мер Миколаєва Сєнкевич купив мотоцикл і їздить на ньому на роботу

Юлія Бойченко
новини

З початку року міськрада Миколаєва профінансувала КП «Парки» майже на ₴60 млн

Аліна Квітко
новини

В мерії Миколаєва планують витратити ₴1 млн на виготовлення понад тисячі нагород

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаїв

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Миколаївські дзюдоїсти здобули 6 нагород на турнірі в Одесі
Група миколаївських дітей безоплатно поїхала до Франції на відпочинок

Руслан Кравченко офіційно став генеральним прокурором України: Зеленський підписав указ

3 години тому

«Якби я вирішив міняти прем’єра — сказав би йому, а не журналістам»: Зеленський прокоментував ситуацію навколо уряду

Головне сьогодні