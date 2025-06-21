«Після дощу неможливо вийти з під’їзду»: жителі Миколаєва просять відремонтувати двір
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- Світлана Іванченко
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16:33, 21 червня, 2025
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Жителі будинку на вулиці Океанівській, 14/2 у Миколаєві звернулися до міської влади з проханням відремонтувати дворову територію, яка після дощів перетворюється на суцільні калюжі.
Своє звернення у групі Contact Center при Миколаївській міськраді розмістила Тетяна Коростильова, пишуть «МикВісті».
Вона зазначила, що мешканці будинку змушені долати калюжі після кожного дощу. Особливо страждають літні люди та батьки з маленькими дітьми.
«Звертаюся до вас з великим проханням допомогти мешканцям нашого будинку у вирішенні такого питання: коли йде дощ, біля нашого будинку створюються великі калюжі через те, що немає асфальту. Люди похилого віку та матусі з візочками не можуть вийти з під'їзду. Вулиця Океанівській 14/2. Прохання провести відповідні ремонтні роботи», — йдеться у повідомленні.
Раніше жителі Миколаєва з різних районів міста зверталися до міської влади з проханням прибрати сухі дерева, особливо у дворах житлових будинків, поблизу дитячих майданчиків та садочків.
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