«Після дощу неможливо вийти з під’їзду»: жителі Миколаєва просять відремонтувати двір

Жителі будинку на вулиці Океанівській, 14/2 у Миколаєві звернулися до міської влади з проханням відремонтувати дворову територію, яка після дощів перетворюється на суцільні калюжі.

Своє звернення у групі Contact Center при Миколаївській міськраді розмістила Тетяна Коростильова, пишуть «МикВісті».

Двір по вулиці Океанівській у Миколаєві. Фото: Тетяна Коростильова Двір по вулиці Океанівській у Миколаєві. Фото: Тетяна Коростильова Двір по вулиці Океанівській у Миколаєві. Фото: Тетяна Коростильова

Вона зазначила, що мешканці будинку змушені долати калюжі після кожного дощу. Особливо страждають літні люди та батьки з маленькими дітьми.

«Звертаюся до вас з великим проханням допомогти мешканцям нашого будинку у вирішенні такого питання: коли йде дощ, біля нашого будинку створюються великі калюжі через те, що немає асфальту. Люди похилого віку та матусі з візочками не можуть вийти з під'їзду. Вулиця Океанівській 14/2. Прохання провести відповідні ремонтні роботи», — йдеться у повідомленні.

Раніше жителі Миколаєва з різних районів міста зверталися до міської влади з проханням прибрати сухі дерева, особливо у дворах житлових будинків, поблизу дитячих майданчиків та садочків.