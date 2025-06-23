У межах програми «Турбота» погодили виплати для 65 мешканців Миколаївщини
- Пресреліз
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- Пресслужба Миколаївської обласної ради
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12:51, 23 червня, 2025
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Під головуванням очільника Миколаївської обласної ради Антона Табунщика відбулося чергове засідання спеціальної комісії з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївщини, які мають проблеми зі здоров’ям або опинилися в скрутному становищі через непередбачені обставини.
Як повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної ради, комісія працює в межах обласної програми соціального захисту населення «Турбота».
Цього разу члени комісії розглянули 77 заяв, а також одну повторно після доопрацювання. Серед них — онкохворі, діти з орфанними та іншими тяжкими захворюваннями.
«Нагадаю, що кожну заявку ми розглядаємо окремо. Цього разу погодили виплати 65 заявникам, а ще чотирьом повернули документи на доопрацювання. Загальна сума виплат за результатами цього засідання комісії склала 457 тисяч гривень», — зазначив Антон Табунщик.
Нагадаємо, що 24 квітня, відбулося третє засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги в межах реалізації обласної програми соціального захисту населення «Турбота». Члени комісії розглянули 96 заяв від жителів області.
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