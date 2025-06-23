  • понеділок

    23 червня, 2025

  • 24.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 23 червня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 24.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Очакові відремонтували дороги та тротуари на понад ₴12 млн

Очаків Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»Очаків Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

У 2024 році в Очакові відремонтували дороги та тротуари на понад 12 мільйонів гривень.

Про це йдеться у звіті про виконані роботи у 2024 році Очаківською комунальною службою благоустрою.

За цей час у місті відремонтували дороги на 9 мільйонів 716 тисяч 710 гривень, а також тротуари — ще на 2 мільйони 315 тисяч 711 гривень.

Перелік відремонтованих вулиць:

  • вулиця Старофортечна (від будинку 15 до будинку 24)
  • вулиця Європейська (від будинку 23 до будинку 40)
  • вулиця Зінченка Олексія (від будинку 102 до будинку 133)
  • вулиця Рятівників (від будинку 1 до будинку 27)
  • вулиця Мединського Олега (від будинку 6 до будинку 20)
  • вулиця Миру (від будинку 28 до будинку 94)
  • вулиця Героїв Очакова (від будинку 1 до будинку 46/1)
  • вулиця Гетьманська (від будинку 25 до будинку 41)
  • вулиця Ободенка Володимира (від будинку 45 до будинку 155)
  • вулиця Спаська (від будинку 8 до будинку 47)
  • вулиця Будівельників (від будинку 8 до будинку 22)
  • вулиця Героїв Очакова (від будинку 3 до будинку 5) – автостоянка                              
  • вулиця Героїв Очакова (між будинком 1 до будинку 1А) – автостоянка                           
  • вулиця Дегтярьова, 2 (внутрішньодворовий проїзд)               
  • проїзд до укриття по вулиці Соборна                                       

Тротуарне покриття відремонтували за адресами:

  • кладовище по вулиці Ободенка Володимира (Суворова)                                        
  • сквер на розі вулиці Зінченка Олексія та вулиці Європейська (8 Березня)
  • вулиця Зінченка (від будинку 88 до будинку 103)
  • вулиця Садова (біля будинку 39)
  • вулиця Потьомкіна (між будинку 10 та будинку 6)           
  • вулиця Ободенка
  • вулиця Гетьманська від будинку № 29А (праворуч)
  • до перехрестя з вулицею Спаська

Крім того, проведено ремонт укриття у будинку по вулиці Будівельників, 8 на суму 726 тисяч гривень, а також закуплено техніку, інвентар та матеріали для благоустрою.

Загалом комунальна служба також виконала широкий перелік робіт із прибирання, озеленення, видалення аварійних дерев і догляду за територіями загального користування.

Раніше повідомлялося, що з п’ятниці, 13 червня, в Очакові запрацював пункт видачі очищеної води.

Останні новини про: Очаків

Депутатам пропонують перейменувати три сквери в Очакові
В Очакові відкрили пункт безкоштовної видачі очищеної води
Росія вдарила по Очакову двома авіаційними ракетами, — ОВА
Реклама

Читайте також:

новини

«Ми втратимо лікарів і пацієнтів»: депутатка і лікарка Шапошнікова виступила проти об’єднання центрів первинки у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Комісія міськради з коммайна підтримала об‘єднання лікарень Миколаєва

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині хочуть створити комунальну установу «Центр підготовки громадян до національного спротиву»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Інспектори з паркування за рік виписали штрафів на ₴4,6 млн у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Комісія ЖКГ підтримала збільшення капіталу до ₴100 млн для КП «Миколаївські парки»: питання винесуть на сесію

Аліна Квітко

Останні новини про: Очаків

Росія вдарила по Очакову двома авіаційними ракетами, — ОВА
В Очакові відкрили пункт безкоштовної видачі очищеної води
Депутатам пропонують перейменувати три сквери в Очакові

Інспектори з паркування за рік виписали штрафів на ₴4,6 млн у Миколаєві

На Миколаївщині за добу сталося 48 пожеж: знову горіли пшеничні поля

7 годин тому

Під час обстрілу Києва пошкоджено квартиру музиканта Тараса Тополі

Альона Коханчук

Головне сьогодні