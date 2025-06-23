В Очакові відремонтували дороги та тротуари на понад ₴12 млн

Очаків Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

У 2024 році в Очакові відремонтували дороги та тротуари на понад 12 мільйонів гривень.

Про це йдеться у звіті про виконані роботи у 2024 році Очаківською комунальною службою благоустрою.

За цей час у місті відремонтували дороги на 9 мільйонів 716 тисяч 710 гривень, а також тротуари — ще на 2 мільйони 315 тисяч 711 гривень.

Перелік відремонтованих вулиць:

вулиця Старофортечна (від будинку 15 до будинку 24)

вулиця Європейська (від будинку 23 до будинку 40)

вулиця Зінченка Олексія (від будинку 102 до будинку 133)

вулиця Рятівників (від будинку 1 до будинку 27)

вулиця Мединського Олега (від будинку 6 до будинку 20)

вулиця Миру (від будинку 28 до будинку 94)

вулиця Героїв Очакова (від будинку 1 до будинку 46/1)

вулиця Гетьманська (від будинку 25 до будинку 41)

вулиця Ободенка Володимира (від будинку 45 до будинку 155)

вулиця Спаська (від будинку 8 до будинку 47)

вулиця Будівельників (від будинку 8 до будинку 22)

вулиця Героїв Очакова (від будинку 3 до будинку 5) – автостоянка

вулиця Героїв Очакова (між будинком 1 до будинку 1А) – автостоянка

вулиця Дегтярьова, 2 (внутрішньодворовий проїзд)

проїзд до укриття по вулиці Соборна

Тротуарне покриття відремонтували за адресами:

кладовище по вулиці Ободенка Володимира (Суворова)

сквер на розі вулиці Зінченка Олексія та вулиці Європейська (8 Березня)

вулиця Зінченка (від будинку 88 до будинку 103)

вулиця Садова (біля будинку 39)

вулиця Потьомкіна (між будинку 10 та будинку 6)

вулиця Ободенка

вулиця Гетьманська від будинку № 29А (праворуч)

до перехрестя з вулицею Спаська

Крім того, проведено ремонт укриття у будинку по вулиці Будівельників, 8 на суму 726 тисяч гривень, а також закуплено техніку, інвентар та матеріали для благоустрою.

Загалом комунальна служба також виконала широкий перелік робіт із прибирання, озеленення, видалення аварійних дерев і догляду за територіями загального користування.

Раніше повідомлялося, що з п’ятниці, 13 червня, в Очакові запрацював пункт видачі очищеної води.