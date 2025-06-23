В Очакові відремонтували дороги та тротуари на понад ₴12 млн
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- Альона Коханчук
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15:09, 23 червня, 2025
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У 2024 році в Очакові відремонтували дороги та тротуари на понад 12 мільйонів гривень.
Про це йдеться у звіті про виконані роботи у 2024 році Очаківською комунальною службою благоустрою.
За цей час у місті відремонтували дороги на 9 мільйонів 716 тисяч 710 гривень, а також тротуари — ще на 2 мільйони 315 тисяч 711 гривень.
Перелік відремонтованих вулиць:
- вулиця Старофортечна (від будинку 15 до будинку 24)
- вулиця Європейська (від будинку 23 до будинку 40)
- вулиця Зінченка Олексія (від будинку 102 до будинку 133)
- вулиця Рятівників (від будинку 1 до будинку 27)
- вулиця Мединського Олега (від будинку 6 до будинку 20)
- вулиця Миру (від будинку 28 до будинку 94)
- вулиця Героїв Очакова (від будинку 1 до будинку 46/1)
- вулиця Гетьманська (від будинку 25 до будинку 41)
- вулиця Ободенка Володимира (від будинку 45 до будинку 155)
- вулиця Спаська (від будинку 8 до будинку 47)
- вулиця Будівельників (від будинку 8 до будинку 22)
- вулиця Героїв Очакова (від будинку 3 до будинку 5) – автостоянка
- вулиця Героїв Очакова (між будинком 1 до будинку 1А) – автостоянка
- вулиця Дегтярьова, 2 (внутрішньодворовий проїзд)
- проїзд до укриття по вулиці Соборна
Тротуарне покриття відремонтували за адресами:
- кладовище по вулиці Ободенка Володимира (Суворова)
- сквер на розі вулиці Зінченка Олексія та вулиці Європейська (8 Березня)
- вулиця Зінченка (від будинку 88 до будинку 103)
- вулиця Садова (біля будинку 39)
- вулиця Потьомкіна (між будинку 10 та будинку 6)
- вулиця Ободенка
- вулиця Гетьманська від будинку № 29А (праворуч)
- до перехрестя з вулицею Спаська
Крім того, проведено ремонт укриття у будинку по вулиці Будівельників, 8 на суму 726 тисяч гривень, а також закуплено техніку, інвентар та матеріали для благоустрою.
Загалом комунальна служба також виконала широкий перелік робіт із прибирання, озеленення, видалення аварійних дерев і догляду за територіями загального користування.
Раніше повідомлялося, що з п’ятниці, 13 червня, в Очакові запрацював пункт видачі очищеної води.
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