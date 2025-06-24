У Миколаєві патрульні проводять бесіди з мотоциклістами щодо дотримання ПДР і зменшення шуму

Патрульні поліцейські Миколаєва проводять профілактичну роботу з водіями мотоциклів, нагадуючи про важливість дотримання Правил дорожнього руху та недопущення зайвого шуму від транспортних засобів.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Миколаївської області.

Поліцейські обговорюють із мотоциклістами найпоширеніші порушення, які можуть призводити до ДТП, а також наголошують на рішенні міської ради про заборону руху мотоциклів без глушників або з модифікованими глушниками, що створюють надмірний рівень шуму.

Патрульні Миколаєва борються з шумом мотоциклів. Фото: Патрульної поліція Патрульні Миколаєва борються з шумом мотоциклів. Фото: Патрульної поліція Патрульні Миколаєва борються з шумом мотоциклів. Фото: Патрульної поліція

Як зазначають патрульні, надмірний шум у місті дратує мешканців та особливо негативно впливає на військових, які проходять лікування, реабілітацію або відпочивають у Миколаєві після участі в бойових діях.

Патрульні Миколаєва борються з шумом мотоциклів. Фото: Патрульної поліція Патрульні Миколаєва борються з шумом мотоциклів. Фото: Патрульної поліція Патрульні Миколаєва борються з шумом мотоциклів. Фото: Патрульної поліція

Нагадаємо, миколаївець поскаржився на шум від мотоциклів уночі. До редакції «МикВісті» звернувся пенсіонер Олексій Кончур, який мешкає у мікрорайоні Ліски.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував ситуацію з шумом мотоциклів, який заважає містянам у нічний час. Він сказав, що засуджує таку поведінку водіїв.

Водночас, Олександр Сєнкевич придбав собі мотоцикл Indian Scout Bobber. Ним міський голова іноді приїжджає на роботу до міської ради. Він наголошує, що мотоцикл, який він нещодавно придбав, пересувається міськими дорогами без шуму.

Майже два роки тому Миколаївська міська рада ухвалила рішення щодо введення додаткових обмежень на час воєнного стану. Зокрема, заборонили запускати феєрверки та їздити на транспортних засобах, що створюють надмірний рівень шуму.

Тодішній начальник управління патрульної поліції, а зараз заступник начальника Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Віталій Даніла тоді заявляв депутатам міськради, що у правоохоронців немає законних підстав забороняти людям їздити на транспортних засобах без глушників або з переробленими глушниками.