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У Миколаєві відновили службовий трамвай, пошкоджений під час обстрілу депо

Відновлений службовий трамвай №1001. Фото: «Миколаївелектротранс»Відновлений службовий трамвай №1001. Фото: «Миколаївелектротранс»

Працівники комунального підприємства «Миколаївелектротранс» відновили службовий трамвай №1001, який постраждав під час обстрілу трамвайного депо.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Зазначається, що відновлений транспорт використовуватимуть для потреб служби колії та перевезення обладнання.

За словами директора «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани, ремонтні роботи розпочали одразу після обстеження ушкоджень, спричинених ударом по інфраструктурі.

«Наші працівники зробили його навіть кращим, ніж він був раніше. У цьому наша сила — попри всі обставини відновлюватись та розвиватись далі», — підкреслив Юрій Сметана.  

Унаслідок останнього обстрілу трамвайного депо підприємство зазнало збитків на суму 8,8 мільйона гривень.

Службовий трамвай після обстрілу депо. Фото: «Миколаївелектротранс»Службовий трамвай після обстрілу депо. Фото: «Миколаївелектротранс»
Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»
Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»
Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»
Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»
Відновлений службовий трамвай №1001. Фото: «Миколаївелектротранс»Відновлений службовий трамвай №1001. Фото: «Миколаївелектротранс»
Відновлений службовий трамвай №1001. Фото: «Миколаївелектротранс»Відновлений службовий трамвай №1001. Фото: «Миколаївелектротранс»
Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»
Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»Відновлювальні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»

Нагадаємо, з 20 червня в Миколаєві обмежать рух трамваїв маршруту №3 у двох напрямках — через ремонт теплотраси. 

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