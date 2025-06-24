Сєнкевич розподілив комунальні підприємства між заступниками: хто за що відповідає?

Миколаївська міська рада. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич затвердив розподіл функціонального підпорядкування комунальних підприємств міста між своїми підлеглими. Мова про його заступників та керуючого справами виконкому.

Відповідне розпорядження від 18 червня опубліковане на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Контроль над ключовими підприємствами й установами міста закріплений наступним чином: за міським головою Миколаєва Олександром Сєнкевичем контроль за комунальним телеканалом «МАРТ».

У підпорядкуванні першого заступника міського голови Віталія Лукова — Інститут соціально-економічного розвитку міста та Центр енергоефективності.

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Віцемер Сергій Коренєв відповідальний за капітальне будівництво міста, роботу Агенції розвитку Миколаєва, житлово-комунальне підприємство «Прибужжя».

Заступник мера з гуманітарних питань Анатолій Петров — КП «Аптека, КВП з харчування в навчальних закладах, Центральний міський стадіон, притулок для людей похилого віку, а також усі підприємства й установи в галузі охорони здоров’я, фізичної культури, освіти, соцзахисту та культури.

За заступником Юрієм Андрієнко низка ключових підприємств міської інфраструктури, серед яких «Миколаївоблтеплоенерго», «Миколаївелектротранс», «Миколаївпастранс», «Миколаївводоканал», «Миколаївкомунтранс», «Миколаївська ритуальна служба». А також ряд житлово-комунальних підприємств: КП «ГДМБ», КСМЕП, «Центр захисту тварин», «Миколаївські парки», «Дорога, «Миколаївсудпром», ДЄЗ «Пілот», «Обрій - ДКП».

Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО на контролі віцемера Юрія Степанця.

Керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков — міський інформаційно-обчислювальний центр, миколаївська овочева база, міське ринкове господарство, КП «Таймсет».

Нагдаємо, раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

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