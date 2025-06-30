Генпрокуратура анонсувала аудит кримінальних справ щодо компаній в інфраструктурному секторі

Генпрокурор ініціював аудит усіх кримінальних проваджень. Фото: Антикорупційний вимір

Генпрокуратура ініціювала повний аудит кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють у сфері будівництва та відновлення інфраструктури.

Про це він повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За словами очільника Офісу Генпрокурора, вже отримано перші результати: у низці справ спостерігається затягування розслідування з боку правоохоронців. Прокуратура перевірить усі факти, пов’язані з держконтрактами, аби виявити як можливі зловживання, так і випадки тиску на бізнес.

Він підкреслив, що жоден правоохоронний орган не має перетворюватися на інструмент тиску або знищення бізнес-конкурентів. Водночас імунітету не буде ні в кого — якщо йдеться про розкрадання бюджетних коштів.

Окремо Руслан Кравченко прокоментував кримінальне провадження щодо компанії «Автомагістраль-Південь», яка виконує інфраструктурні проєкти коштом держави. За його словами, всі підозри в цій справі підтверджені експертизами та є законними, але слідство готове розглядати й докази, надані захистом.

Нагадаємо, аудит показав, що на миколаївському комунальному підприємстві «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» не знають про стан доріг по місту та втрачають мільйони гривень через неефективне управління та безініціативність.