Генпрокуратура анонсувала аудит кримінальних справ щодо компаній в інфраструктурному секторі
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- Альона Коханчук
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10:15, 30 червня, 2025
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Генпрокуратура ініціювала повний аудит кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють у сфері будівництва та відновлення інфраструктури.
Про це він повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За словами очільника Офісу Генпрокурора, вже отримано перші результати: у низці справ спостерігається затягування розслідування з боку правоохоронців. Прокуратура перевірить усі факти, пов’язані з держконтрактами, аби виявити як можливі зловживання, так і випадки тиску на бізнес.
Він підкреслив, що жоден правоохоронний орган не має перетворюватися на інструмент тиску або знищення бізнес-конкурентів. Водночас імунітету не буде ні в кого — якщо йдеться про розкрадання бюджетних коштів.
Окремо Руслан Кравченко прокоментував кримінальне провадження щодо компанії «Автомагістраль-Південь», яка виконує інфраструктурні проєкти коштом держави. За його словами, всі підозри в цій справі підтверджені експертизами та є законними, але слідство готове розглядати й докази, надані захистом.
Нагадаємо, аудит показав, що на миколаївському комунальному підприємстві «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» не знають про стан доріг по місту та втрачають мільйони гривень через неефективне управління та безініціативність.
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