 Перевищення повноважень правоохоронцями в Україні скоротилося вдвічі за 4 роки, — аналітика

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Головна Новини Суспільство 17:06, 14 липня, 2026

Перевищення повноважень правоохоронцями в Україні скоротилося вдвічі за 4 роки, — аналітика

В Україні зменшується кількість випадків перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів. У 2025 році таких фактів зафіксували 904 — це майже вдвічі менше, ніж у довоєнному 2021 році.

Про це свідчать дані Офісу генерального прокурора, які проаналізувало видання «Слово і діло».

Перевищення службових повноважень правоохоронцями. Інфографіка: Слово і делоПеревищення службових повноважень правоохоронцями. Інфографіка: Слово і дело

У 2021 році правоохоронці зареєстрували 1863 випадки перевищення службових повноважень. Підозру тоді оголосили лише у 36 справах, а до суду передали 26.

У 2022 році кількість таких випадків скоротилася до 1059, у 2023-му зросла до 1201, а вже у 2024 році знову зменшилася — до 1159.

Минулого року було зафіксували 904 випадки, що на 22% менше, ніж роком раніше. Водночас кількість повідомлень про підозру зросла: якщо у 2024 році їх було 20, то у 2025-му — вже 34. До суду передали 24 кримінальні провадження.

За перші шість місяців 2026 року слідчі вже зареєстрували 487 випадків перевищення влади або службових повноважень правоохоронцями. Підозри оголосили у шести справах, а до суду направили три обвинувальні акти.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області упродовж 2025 року зафіксували зростання рівня кримінальних правопорушень, однак він залишається нижчим за загальнодержавний показник.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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