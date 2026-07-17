Сховав кокаїн у рюкзаку маленької доньки: одесит отримав 9 років тюрми

В Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: Нацполіція

Чоловік використав власну дитину, щоб перевезти наркотики, та намагався організувати продаж кокаїну в Одесі й області. Суд визнав його винним і призначив покарання — дев’ять років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Одещини.

Як встановило слідство, 40-річний житель Одеси організував збут кокаїну. Щоб приховати наркотики, він заховав їх у пачках з-під кукурудзяних паличок і поклав до рюкзака своєї 10-річної доньки.

У вересні 2023 року чоловік разом із дитиною поїхав до одного з барів Одеси на таксі. За даними слідства, водій не знав, що перевозить пасажира з наркотиками. Біля закладу чоловік залишив доньку в машині з рюкзаком, а сам пішов зустрічатися з людиною, якій планував передати кокаїн.

В Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: Нацполіція В Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: Нацполіція В Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: Нацполіція

Під час обшуків у нього знайшли понад кілограм кокаїну. Експерти підтвердили, що вилучена речовина є наркотиком.

Суд визнав чоловіка винним за незаконний збут наркотиків в особливо великих розмірах та призначив йому 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Під час розслідування він перебував під вартою. Заставою, яку дозволив суд, чоловік не скористався.

Нагадаємо, що у Вознесенську правоохоронці виявили у 57-річного місцевого жителя майже 13 кілограм канабісу, обладнання для його фасування та 18 кущів конопель на присадибній ділянці.