 Сховав кокаїн у рюкзаку маленької доньки: одесит отримав 9 років тюрми

  • пʼятниця

    17 липня, 2026

  • 27.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 27.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 20:00, 17 липня, 2026

Сховав кокаїн у рюкзаку маленької доньки: одесит отримав 9 років тюрми

В Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: НацполіціяВ Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: Нацполіція

Чоловік використав власну дитину, щоб перевезти наркотики, та намагався організувати продаж кокаїну в Одесі й області. Суд визнав його винним і призначив покарання — дев’ять років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Одещини.

Як встановило слідство, 40-річний житель Одеси організував збут кокаїну. Щоб приховати наркотики, він заховав їх у пачках з-під кукурудзяних паличок і поклав до рюкзака своєї 10-річної доньки.

У вересні 2023 року чоловік разом із дитиною поїхав до одного з барів Одеси на таксі. За даними слідства, водій не знав, що перевозить пасажира з наркотиками. Біля закладу чоловік залишив доньку в машині з рюкзаком, а сам пішов зустрічатися з людиною, якій планував передати кокаїн.

В Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: НацполіціяВ Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: Нацполіція
В Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: НацполіціяВ Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: Нацполіція
В Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: НацполіціяВ Одесі чоловік сховав кокаїн у рюкзаку доньки. Фото: Нацполіція

Під час обшуків у нього знайшли понад кілограм кокаїну. Експерти підтвердили, що вилучена речовина є наркотиком.

Суд визнав чоловіка винним за незаконний збут наркотиків в особливо великих розмірах та призначив йому 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Під час розслідування він перебував під вартою. Заставою, яку дозволив суд, чоловік не скористався.

Нагадаємо, що у Вознесенську правоохоронці виявили у 57-річного місцевого жителя майже 13 кілограм канабісу, обладнання для його фасування та 18 кущів конопель на присадибній ділянці.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Одеса

В Одесі судитимуть посадовця наукового інституту за фіктивне працевлаштування задля відстрочки від мобілізації
На Одещині судитимуть військове командування за привласнення ₴15 млн на фіктивній службі
В Одесі підвищили туристичний збір для іноземців: скільки платитимуть гості міста
Реклама
Читайте також:
новини
У «Казці» демонтували мозаїку у басейні корабля «Буян», реконструкція якого коштувала понад ₴6 млн

Аліса Мелікадамян
новини
У Миколаєві планують ремонтувати системи пожежної безпеки у багатоповерхівках: нині справні лише в 9 будинках

Альона Коханчук
новини
У Коблівській громаді змінюють мережу шкіл: два заклади приєднають до одного ліцею

Альона Коханчук
новини
У мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви у Миколаєві, яку знесли за ніч

Юлія Лук’яненко
новини
УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі підвищили туристичний збір для іноземців: скільки платитимуть гості міста
На Одещині судитимуть військове командування за привласнення ₴15 млн на фіктивній службі
В Одесі судитимуть посадовця наукового інституту за фіктивне працевлаштування задля відстрочки від мобілізації

У Миколаєві планують ремонтувати системи пожежної безпеки у багатоповерхівках

Борги миколаївців за тепло перевищили ₴275 млн: «Облтеплоенерго» погрожує судами

5 годин тому

У мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви у Миколаєві, яку знесли за ніч

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні