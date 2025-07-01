У Миколаєві нагородили призерів Кубку міського голови з футболу

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У понеділок, 30 червня, у Миколаєві відбулося урочисте закриття щорічного Кубку міського голови з футболу, де переможці та призери отримали заслужені нагороди. Турнір тривав близько двох місяців і зібрав 22 команди різних вікових груп.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, що всі учасники змагань отримали пам’ятні відзнаки.

Найкращі гравці отримали 22 путівки в дитячий спортивний табір Trendets Camp: пʼять з них надав блогер і журналіст Дмитро Поворознюк, ще 17 — міська рада.

Підсумкові результати турніру:

Вікова категорія 2011 р.н. (формат 11×11):

1 місце – СДЮСШОР «Миколаїв» (тренери Артур Якушев та Володимир Льовкін);

2 місце – СДЮСШОР «Миколаїв» (тренер Сергій Шевченко) та ФК «Лідер» (тренер Олександр Боженко);

3 місце – КДЮСШ «Перемога» (тренер Олег Ляшенко);

Участь – СДЮСШОР «Миколаїв‑2» (тренер Сергій Шевченко).

Вікова категорія 2013 р.н. (формат 8+1):

1 місце – СДЮСШОР «Миколаїв» (тренер Сергій Сілецький);

2 місце – СДЮСШОР «Миколаїв» (тренер Сергій Попович);

3 місце – СДЮСШОР «Миколаїв» (тренер Олександр Гольтер);

Участь – ФК «Лідер» (тренер Віктор Коломейченко), ДЮСШ‑5 (тренер Сергій Сморкалов), ЖФК «Перемога» (тренерка Яна Манчик).

Вікова категорія 2014–2015 рр.н. (формат 5+1):

1 місце – СДЮСШОР «Миколаїв» (тренер Сергій Попович);

2 місце – СДЮСШОР «Миколаїв» (тренер Артур Якушев);

3 місце – ФК «Лідер» (тренер Олександр Тимоша);

Участь – ДЮСШ‑5 (тренер Олексій Западнюк), ЖФК «Перемога‑2» (тренерка Вероніка Уманець), КДЮСШ «Перемога» (тренер Олександр Матросов).

Вікова категорія 2016 р.н. (формат 4+1):

1 місце – СДЮСШОР «Миколаїв» (тренер Овік Галстян);

2 місце – ФК «Лідер» (тренер Нікіта Ширяєв);

3 місце – ДЮСШ‑5 (тренер Геннадій Левицький);

Участь – СДЮСШОР «Миколаїв» (тренер Сергій Шевченко), КДЮСШ «Перемога» (тренери Костянтин Горощенко та Сергій Бойчук).

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершились щорічні змагання за Кубок міського голови з футболу. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, команда Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова виборола призові місця на чемпіонаті Європи з бадмінтону серед студентів в Іспанії.