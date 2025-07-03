«Нормальний бізнес таким шляхом не піде», — головний архітектор Миколаєва розкритикував будівництво заправки OKKO у дубах

В зеленій зоні, яку планують забудувати, ростуть переважно дуби. Фото: МикВісті

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розкритикував забудовника, який планує звести автозаправний комплекс OKKO у зеленій зоні в Інгульському районі. Ця забудова передбачає вирубку майже двохсот багаторічних дубів.

Свою позицію він висловив під час прямого ефіру на сторінці департаменту архітектури у Facebook, пишуть «МикВісті».

Йдеться про компанію ТОВ «Світ здоров’я», яка хоче побудувати заправку між багатоповерхівками та територією ДП «Зоря»-«Машпроект». У звіті з оцінки впливу на довкілля забудовник акцентує, що сучасні АЗК — це не просто про пальне, а про комфорт водія. У планах — крім нового автозаправного комплексу, будівництво магазину й сервісного простору для водіїв та пасажирів. Однак їх зводитимуть у другу чергу. Сама заправка забезпечить роботою 19 людей.Втім, головний архітектор міста вважає, що ця ситуація є реальним порушенням потреб мешканців, які і мають вирішувати, чи буде збудована заправка у цій зоні.

— Наш департамент не погоджує вирубку дерев. Є погоджена законом процедура. Втручання у зелені насадження відбуваються без погодження нашого департаменту. Я особисто проти вирубки дерев. Якщо можна забезпечити їх збереження, то це треба зробити. Ситуація на проспекті Богоявленському у момент, коли виходили ці новини, ми не погоджували таке рішення, і на сьогодні не погодили. Тоді я сказав, що це процедура, яку розглядають екологи на слуханнях. Головний, хто має сказати своє слово, це громада. Просто забирати у людей дерева не можна. Я вважаю, що це неправильно, — сказав Євген Поляков.

Він підкреслив, що знесення такої кількості дерев для будівництва заправки — не приклад нормального ведення бізнеса.

— Якщо щось і робити, то треба треба робити висадку, потім ще одну висадку, пересадку і потім розмовляти про видалення того, що можна за оцінкою впливу на довкілля. Забрати все це неправильно, не для міста, не для мешканців. Нормальний бізнес таким шляхом не піде, і не буде реалізовувати свої бажання. Тому що вони відразу вступлять із нами в конфлікт, бо є умови договору, який передбачає, що не можна змінювати екологічну ситуацію, — додав головний архітектор.

Нагадаємо, 2 липня у Миколаєві відбулися онлайн-громадські слухання щодо будівництва цієї заправки в парку біля «Зорі». Учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

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У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Місцеві жителі у коментарі «МикВісті» кажуть, що громадських слухань щодо забудови цієї земельної ділянки не було і вони про них не чули. Вони нагадали, що ще до повномасштабного вторгнення вже намагались будувати АЗС у цій зоні — і тоді вдалося зупинити проєкт.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков висловив подив, що на земельній ділянці — частині зеленої зони навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект» планують знести майже дві сотні багаторічних дубів.

Він заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.