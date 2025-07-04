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На Одещині збільшили кількість офіційних пляжів: де можна купатися

В Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська радаВ Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська рада

На Одещині триває курортний сезон. Станом на 3 липня в регіоні працюють 29 пляжів, 27 з яких в Одесі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОВА.

Наразі погодили відкриття таких пляжів:

  • «Ітака»
  • Інклюзивний пляж «Безмеж»
  • «Буфет на Малому Фонтані»
  • «Гранд Петтін»
  • «Куба»
  • «Калетон»
  • «Чайка»
  • «Сігал Біч»
  • «Курортний»
  • «Паблік»
  • «Андерхілл»
  • «Ліберті»
  • «Ібіца»
  • «Варадеро»
  • «Кораблик»
  • «Ківі»
  • «Кокос»
  • «Кокос-Курортний»
  • «Ланжерон»
  • «Соло Біч» (п'ять ділянок)
  • «Золотий берег» (дві зони між траверсами №14 і №15)
  • Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану)

Крім того, ще два пляжі відкрили в Одеській області: у Чорноморську і селищі Приморське Ізмаїльського району.

В ОВА підкреслили, що список пляжів буде доповнюватись після проходження перевірок.

Раніше повідомлялось, що оновлений пляж на 11-й станції Великого Фонтану в Одесі офіційно відкрили після реконструкції. Він отримав сертифікат «АЄС Стандарт».

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