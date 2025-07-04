На Одещині збільшили кількість офіційних пляжів: де можна купатися
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- Світлана Іванченко
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3:25, 04 липня, 2025
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На Одещині триває курортний сезон. Станом на 3 липня в регіоні працюють 29 пляжів, 27 з яких — в Одесі.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОВА.
Наразі погодили відкриття таких пляжів:
- «Ітака»
- Інклюзивний пляж «Безмеж»
- «Буфет на Малому Фонтані»
- «Гранд Петтін»
- «Куба»
- «Калетон»
- «Чайка»
- «Сігал Біч»
- «Курортний»
- «Паблік»
- «Андерхілл»
- «Ліберті»
- «Ібіца»
- «Варадеро»
- «Кораблик»
- «Ківі»
- «Кокос»
- «Кокос-Курортний»
- «Ланжерон»
- «Соло Біч» (п'ять ділянок)
- «Золотий берег» (дві зони між траверсами №14 і №15)
- Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану)
Крім того, ще два пляжі відкрили в Одеській області: у Чорноморську і селищі Приморське Ізмаїльського району.
В ОВА підкреслили, що список пляжів буде доповнюватись після проходження перевірок.
Раніше повідомлялось, що оновлений пляж на 11-й станції Великого Фонтану в Одесі офіційно відкрили після реконструкції. Він отримав сертифікат «АЄС Стандарт».
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