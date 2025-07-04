На Одещині збільшили кількість офіційних пляжів: де можна купатися

В Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська рада

На Одещині триває курортний сезон. Станом на 3 липня в регіоні працюють 29 пляжів, 27 з яких — в Одесі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОВА.

Наразі погодили відкриття таких пляжів:

«Ітака»

Інклюзивний пляж «Безмеж»

«Буфет на Малому Фонтані»

«Гранд Петтін»

«Куба»

«Калетон»

«Чайка»

«Сігал Біч»

«Курортний»

«Паблік»

«Андерхілл»

«Ліберті»

«Ібіца»

«Варадеро»

«Кораблик»

«Ківі»

«Кокос»

«Кокос-Курортний»

«Ланжерон»

«Соло Біч» (п'ять ділянок)

«Золотий берег» (дві зони між траверсами №14 і №15)

Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану)

Крім того, ще два пляжі відкрили в Одеській області: у Чорноморську і селищі Приморське Ізмаїльського району.

В ОВА підкреслили, що список пляжів буде доповнюватись після проходження перевірок.

Раніше повідомлялось, що оновлений пляж на 11-й станції Великого Фонтану в Одесі офіційно відкрили після реконструкції. Він отримав сертифікат «АЄС Стандарт».