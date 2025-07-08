Міська дитяча лікарня №2 отримає обладнання для діагностики туберкульозу та ВІЛ

Міська лікарня №2. Фото: міськрада

Міська дитяча лікарня №2 отримає сучасне обладнання для діагностики туберкульозу та ВІЛ.

Відповідне рішення прийняли на сесії Миколаївської міської ради, 8 липня, пишуть «МикВісті».

У перелік входить система для ПЛР у реальному часі Gene Xpert GXIV-4-L та джерело безперебійного живлення APC. Вартість переданого майна — понад 482 тисяч гривень.

Це обладнання дозволить лікарні самостійно проводити діагностику туберкульозу та ВІЛ у дітей. Рішення про передачу ухвалила обласна рада 3 липня.

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Нагадаємо, що у Миколаєві планують побудувати новий діагностичний центр на базі міської дитячої лікарні №2 на Рюміна, 5. Місцева влада шукає донора, який профінансує ці роботи.

Директорка дитячої лікарні №2 Любов Савчук пояснила, що будівництво такого центру дозволить сконцентрувати усіх профільних лікарів в одній будівлі, що буде зручно для проходження зокрема медичного огляду дітей.

Дитячий діагностичний центр у Миколаєві

Про плани побудувати сучасний дитячий діагностичний центр та бомбосховище з підземним переходом до стаціонару повідомила у березні 2023 року начальниця управління охорони здоров'я міської ради Ірина Шамрай. За її словами, заклад працюватиме з 8 ранку до 8 вечора.

А у квітні робоча група з розроблення Програми комплексного відновлення території Миколаєва розглянула пропозиції з відбудови міста, надані управлінням охорони здоров’я міської ради. Серед них був сучасний діагностичний центр для дітей.

Пізніше начальниця управління охорони здоров'я міської ради Ірина Шамрай сказала, що створення дитячого діагностичного центру наразі наближається до стадії розробки проєкту.

«Планується там будівництво бомбосховища з переходом до основного стаціонарного корпусу, три поверхи надбудови діагностичного центру. Це буде поліклінічне дитяче відділення. І таким чином один заклад, як обласна дитяча лікарня, буде з одного кінця міста, а другий заклад — тут. Так ми охопимо все дитяче населення. Якщо треба плановий медичний огляд, ми все концентруємо в одному місті, щоб було зручно і батькам і маленьким пацієнтам», — сказала тоді начальниця управління.

Водночас повідомляємо, що в Центральному районі Миколаєва знесуть будівлю, аби побувати на цьому місці новий медичний комплекс біля дитячої лікарні №2. Рішення про списання нежитлового приміщення по вулиці Адмірала Макарова, 7/7, яке побудовано у 1976 році, було прийнято на підставі експертного висновку, який свідчить про непридатність приміщення для подальшого використання.