Фестиваль «Червона рута» відбудеться у Львові за підтримки Руху опору ССО

Ілюстраційне фото: Тотальний

XVII Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні «Червона рута — 2025» пройде у Львові у вересні. Цьогоріч захід відбудеться у стратегічному партнерстві з Рухом опору Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

У радянські часи одним із способів тиску на українську націю було привласнення культурної спадщини, заборона мови та переслідування діячів культури. У відповідь у 1980-х роках виник потужний рух культурного опору, яскравим символом якого став фестиваль «Червона рута».

Цього року у фінальних конкурсах фестивалю візьмуть участь близько 450 молодих виконавців та гуртів — переможців обласних відбіркових етапів. Серед них — і військовослужбовці з різних регіонів України, включно з Кримом.

«Червона рута лунає — опір триває!» — під таким гаслом фестиваль об’єднає тисячі українців у спільному культурному спротиві.

«Українська культура була і залишається потужним голосом опору та інструментом боротьби за національну ідентичність — попри всі намагання росії її знищити», — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що «МикВісті» зібрали найцікавіші події наступного тижня у Миколаєві, щоб ви могли легко запланувати культурний відпочинок. Новинки в кіно, виступи місцевих гуртів, розваги для дітей та інші заходи чекають на містян.