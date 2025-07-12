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«Виявляють стриманість», — Марінов про готовність партнерів інвестувати в економіку Миколаївщини

Миколаїв, червень 2024 року, фото: «МикВісті»Миколаїв, червень 2024 року, фото: «МикВісті»

Міжнародні партнери висловлюють стриманість щодо можливого інвестування в економіку Миколаївської області через близькість регіону до зони бойових дій. 

Про це у «МикВісті» повідомив заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов.

«Потенційні інвестори виявляють стриманість щодо розгляду можливості інвестування в економіку Миколаївської області: як у створення нових підприємств, так і в розвиток діючих бізнесів. Основна причина цього — географічна близькість області до лінії фронту та зони активних бойових дій, що створює великі ризики для безпеки капіталовкладень, стабільності господарської діяльності та довгострокових перспектив розвитку бізнесу», — сказав Микола Марінов

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Зокрема у матеріалі макроекономіст, експерт в податковому та бюджетному законодавстві Данило Монін розповів, що основні проблеми, з якими сьогодні зіштовхується український бізнес, — це податки та мобілізація.

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