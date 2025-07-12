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Служба відновлення Миколаївщини збирається витратити ₴17 млн на будівництво укриття для своєї адмінбудівлі

Будівля Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, скриншот Google maps
Будівля Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, скриншот Google maps

Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області планує за 17,1 мільйона гривень будівництво протирадіаційного укриття у своїй адміністративній будівлі за адресою вулиця Галини Петрової 2А.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Згідно тендерної документації, будівництво укриття передбачає чимало робіт: знесення дерев та кущів, демонтажні роботи, облаштування щебеневої подушки, фундаменту, гідроізоляції, встановлення монолітних залізобетонних стін, колон, балок та перекриттів, влаштування металевих сходів, входу та виходу з ПРУ, внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи, опалення, систему вентиляції та оснащення приміщення, водопостачання, каналізацію, пожежну сигналізацію, системи зв’язку, відеоспостереження та контролю управління доступом, електроосвітлення, сигналізацію загазованості,  благоустрій та озеленення території. Підрядник повинен буде завершити усі роботи до 31 травня 2026 року.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 28 липня.

Нагадаємо, у Миколаївській області на обстеження дев’ять мостів, що знаходяться на автодорогах державного значення, до кінця року планують витратити 1,1 мільйона гривень. Замовник такої послуги — Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

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