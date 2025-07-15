У Миколаєві відновлюють подачу води після аварії: дитсадочки знову працюватимуть

У Миколаєві 12 червня не буде здійснюватися роздача води. Архівне фото «МикВісті»

У вівторок, 15 липня, аварію на об’єкті Управління каналів річки Інгулець ліквідовано. У місто починають подавати воду.

Як повідомили голова ОВА Віталій Кім та міський голова Олександр Сєнкевич, система вже заповнюється, і більшість мешканців мають водопостачання. Упродовж кількох годин воно має з’явитися у всіх районах міста.

Олександр Сєнкевич закликав миколаївців перевірити труби в будинках, а в разі проривів — повідомляти «Миколаївводоканал» та аварійні служби своїх керуючих компаній. Також він нагадав про важливість мати запас питної та технічної води на щонайменше три дні.

Крім того, з 16 липня дитячі садочки міста відновлюють свою роботу. Водопостачання стабілізовано, тож усі заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, що зранку 15 липня миколаївців попередили про проблеми з подачею води через аварію на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що бригади працюють над усуненням аварії, відновлювальні роботи планують завершити протягом доби.

Однак на «Миколаївводоканалі» не уточнюють про строки виконання відновлювальних робіт. Станом на 15:30 16 липня на комунальному підприємстві повідомили, що фахівці робить все можливе для усунення наслідків та попросили містян зберігати спокій і не піддаватись паніці.

Також повідомлялося, що у Миколаєві через відсутність водопостачання тимчасово закривають дитячі садочки. Наразі у міському управлінні освіти не знають, коли відновиться навчальний процес.