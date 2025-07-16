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Уряд спростив реєстрацію конфіскованого транспорту

Проспект Центральний у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Проспект Центральний у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка спрощує порядок реєстрації транспортних засобів, що були конфісковані на підставі рішень судів у межах санкційної політики.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зміни внесено до порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів — йдеться про автомобілі, мотоцикли, автобуси, причепи, самохідну техніку та інший транспорт.

У МВС пояснили, що нові правила дозволять швидше виконувати судові рішення, які ухвалюються відповідно до закону «Про санкції», а також усунути правові прогалини, що ускладнювали облік такого майна.

Нововведення передбачають:

  • можливість реєстрації або перереєстрації транспорту, конфіскованого за рішенням суду через санкції проти фізичних або юридичних осіб;
  • дозвіл проводити реєстраційні дії навіть у випадках, коли в електронних реєстрах є інформація про заборони чи обмеження на використання такого транспорту;
  • можливість реєстрації, навіть якщо власник є у Єдиному реєстрі боржників.

Раніше Верховна Рада дозволила використовувати гуманітарні автобуси, трамваї та тролейбуси, як громадський транспорт. До цього вони простоювали в депо через законодавчу колізію.

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