4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині
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- Юлія Бойченко
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16:20, 16 липня, 2025
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Станом на червень 2025 року співвідношення кількості безробітних на 1 вакансію становить 4 особи.
Однак за районами області цей показник дещо відрізняється, повідомили «МикВісті» в Миколаївському обласному центрі зайнятості.
У Миколаївському районі цей показник складає 2 особи на 1 вакансію, а у Баштанському району, значна частина території якого знаходилась в зоні бойових дій та під окупацією, — 37 безробітних на 1 вакансію.
Загалом, додали там, зараз роботодавці подають до Центру зайнятості менше вакансій у порівнянні з довоєнним часом. Якщо до війни на рік роботодавці подавали більш 20 тисяч вакансій, то протягом 2024 року — лише 8,7 тисячі.
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Зокрема у матеріалі макроекономіст, експерт в податковому та бюджетному законодавстві Данило Монін розповів, що основні проблеми, з якими сьогодні зіштовхується український бізнес, — це податки та мобілізація.
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