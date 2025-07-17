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Підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад ₴80 млн податку з продажу алкоголю та тютюну

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У першому півріччі цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили 84,5 мільйона гривень податку з продажу товарів, на які діє акциз. Це стосується, зокрема, алкоголю, тютюнових виробів та пального.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Зазначається, що ця сума на 6,5 мільйона гривень більша, ніж за той самий період минулого року.

Також вказали, що до державного бюджету надійшло 38,3 мільйона гривень акцизного податку з товарів, виготовлених в Україні. Це у понад три рази більше, ніж було сплачено за аналогічний період 2024 року — тобто на 28 мільйонів гривень більше.

Нагадаємо, у першому півріччі цього року підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів понад один мільярд гривень єдиного податку.

Крім цього, у першому півріччі цього року підприємства Миколаївської області сплатили до державного бюджету понад 1,6 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів.

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