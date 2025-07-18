У центрі Миколаєва КП «Парки» незаконно спиляли гілку дерева: інспектори склали протокол

КП «Миколаївські Парки» незаконно обрізало дерево. Фото: Держекоінспекція

У Миколаєві на «гарячу лінію» екологічної інспекції надійшло повідомлення про спилювання гілок дерева на перехресті вулиці Мала Морська та проспекту Центрального.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Інспектори виїхали на місце та з’ясували, що працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» обрізали кілька живих, квітучих гілок софори без необхідних дозволів.

На майстра дільниці Центрального району склали адміністративний протокол за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також розрахували суму завданої шкоди — 3050 гривень.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки», реагуючи на незаконний спил 60 дерев у місті, записали відеозвернення із претензією до депутатки Алли Ряжських та інспектора Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Наталії Барчук, звинувативши їх у бездіяльності.