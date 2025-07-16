«Миколаївські парки» звинуватили депутатку Ряжських та екоінспекцію в бездіяльності через вирубку 60 дерев

Комунальне підприємство «Миколаївські парки», реагуючи на незаконний спил 60 дерев у місті, записали відеозвернення із претензією до депутатки Алли Ряжських та інспектора Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Наталії Барчук, звинувативши їх у бездіяльності.

Відповідне відео вони опублікували на сторінці комунального підприємства у Facebook.

Дерева породи сосна були зрізані невідомими на території маяку. Працівники «Миколаївських парків» виявили це під час чергового обʼїзду території.

— Просимо звернути увагу депутатки Алли Ряжських і Наталії Барчук. Що коїться? Чому ви нічого не робите? Екологічна інспекція, ви де? Дивіться, скільки зрізано дерев, а ви нічого не робите. Ми хочемо звернути вашу увагу на цю ситуацію, адже це серйозне порушення, яке може мати негативні наслідки для навколишнього середовища. У зв’язку з цим ми вже звернулися до екологічної інспекції для проведення необхідних перевірок та встановлення всіх обставин події. Закликаємо мешканців бути небайдужими до таких ситуацій та повідомляти про будь-які порушення природоохоронного законодавства, — каже на відео працівник пресслужби КП.

На це у коментарях під публікацією відреагував депутат Миколаївської міськради Максим Коваленко, назвавши його провокацією.

— Не зрозуміле провокаційне відео. Якщо виявлене порушення — треба звертатись до поліції та екоінспекції. До чого тут Ряжських чи Барчук? Які до них питання: «що коїться??? Чому нічого не робите?». Скажіть, а що саме мають робити? Хто є балансоутримувачем цієї ділянки? Мабуть точно не вони, — написав Максим Коваленко.

Сама депутатка Алла Ряжських, відповідаючи на звернення «Парків», написала, що звʼязалась із ДП «Південний лісовий офіс» і винних намагатимуться встановити.

— Це рівень культури і відсутність бажання у КП працювати в єдиному контексті. Я звʼязалася з керівництвом ДП «Південний лісовий офіс» , по-перше, винні будуть притягнути до відповідальності, по -друге, будемо намагатися виправити ситуацію, — написала вона.

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