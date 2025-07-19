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Псевдобанкіри ошукали жительку Миколаєва на ₴115 тисяч

Псевдобанкіри ошукали жительку Миколаєва на ₴115 тисяч. Фото: pixabayПсевдобанкіри ошукали жительку Миколаєва на ₴115 тисяч. Фото: pixabay

У Миколаєві 44-річна жінка стала жертвою шахраїв, які представилися працівниками банку та переконали її перевести на картку більше 100 тисячі гривень.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

За даними правоохоронців, жінці зателефонував чоловік, який заявив, що з її рахунком виникли проблеми — мовляв, хтось намагається зняти з нього гроші. Щоб «захистити кошти», жінці запропонували відкрити новий рахунок і переказати туди свої заощадження.

Вона так і зробила — відкрила нову картку та самостійно перевела туди 115 тисяч гривень. Як з’ясувалося згодом, рахунок контролювали шахраї.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства (частина 4 статті 190 ККУ). Винним загрожує до 8 років ув’язнення. Наразі правоохоронці розшукують зловмисників.

Нагадаємо, що у Первомайському районі Миколаївської області поліцейські розслідують серію шахрайств, унаслідок яких мешканці регіону втратили близько 300 тисяч гривень.

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Анна Гакман