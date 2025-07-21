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Після скарг містян у Миколаєві підлаштували графік тролейбуса з залізничного вокзалу до Корабельного району

Автономні тролейбуси, які курсують у Корабельний район. Фото «МикВісті»Автономні тролейбуси, які курсують у Корабельний район. Фото «МикВісті»

Мешканці Корабельного району у Миколаєві не можуть дістатися додому із залізничного вокзалу через незручний розклад тролейбуса зранку. У «Миколаївелектротрансі» відреагували на скарги та змінили розклад.

У Facebook-групі контакт-центру при Миколаївській міській раді пасажири, які прибувають ранковим потягом із Києва, поскаржилися на розклад тролейбусного маршруту до Корабельного району. Потяг прибуває о 5:47, а тролейбус відправляється ще до цього — о 5:41. За словами містян, єдина альтернатива — таксі, яке не всім по кишені.

«Інші райони вже роз’їхалися, лише мешканці Корабельного стоять на пероні. Відчуття, що приїхала додому, а тебе тут ніхто не чекає. А всього лиш треба — трошки змістити графік тролейбуса маршрутом «Залізничний вокзал — Корабельний район», підлатувавши його для людей», — пише Тетяна Андрійчук.

У коментарях до допису містяни висловили різні думки. Дехто підтримує ідею, вважаючи, що графік давно слід було скоригувати:

  • «Хіба не можна було це передбачити одразу?» — пише Ліна Миколаївна.
  • «Ще після запуску тролейбуса повідомляли, що графік вже підлаштували. То що, це була піар-акція?» — обурюється Геннадій Мельніченко.

Інші ж вважають, що претензії безпідставні:

  • «Пів мільйонне місто має чекати через 100 пасажирів?» — запитує Кристина Литвинова.
  • «Це не проблема Укрзалізниці, а недопрацювання наших служб», — додає той же Геннадій у відповідь на пропозицію змінити розклад потяга.
  • «Скільки людей — стільки й думок. Не їздить — погано, їздить — теж погано», — підсумовує Надія Стебловська.

Попри різні позиції, більшість згодні в одному — добиратися до Корабельного району вранці досить складно. 

Скриншот з Facebook-групи контакт-центру при Миколаївській міській радіСкриншот з Facebook-групи контакт-центру при Миколаївській міській раді
Скриншот з Facebook-групи контакт-центру при Миколаївській міській радіСкриншот з Facebook-групи контакт-центру при Миколаївській міській раді

На підприємстві «Миколаївелектротранс» вже відреагували на скарги пасажирів. Тому з 22 липня буде змінено час відправлення тролейбуса в Корабельний район, який очікуватиме пасажирів з київського потягу. Так, потяг сполучення «Київ — Миколаїв» прибуває о 5:46 і вже о 5:56 жителі Корабельного району зможуть пересісти на нього.

Також пасажири, які вирушають вечірнім потягом сполученням «Миколаїв-Київ» о 21:54, зможуть доїхати до залізничного вокзалу на тролейбусі, який відправляється о 20:49 з кінцевої Корабельного району — вулиці Айвазовського.

«Цього запасу часу вистачить, щоб заздалегідь дістатися до залізничного вокзалу», — додали  на комунальному підприємстві

Нагадаємо, що з жовтня 2024 року у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена. 

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