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Найближчими годинами у Миколаєві та області очікується гроза та сильний вітер, — Гідрометцентр

Гроза, ілюстраційне фото: unplashГроза, ілюстраційне фото: unplash

У Миколаєві та області 21 липня прогнозують грозу та сильний вітер.

Про це попереджає Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що найближчі 1-2 години, очікується гроза та посилення південного вітру, 15-20 м/с.

Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки. Він зберігатиметься до кінця дня.

Нагадаємо, травень цього року став другим найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Його показники поступаються лише травню 2024 року.

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