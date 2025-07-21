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Директора закладу, де Сердючка співала російською, оштрафували на 425 гривень

Народний артист Андрій Данилко у сценічному образі Вєрки Сердючки. Фото: Facebook / Verka Serduchka.ARTНародний артист Андрій Данилко у сценічному образі Вєрки Сердючки. Фото: Facebook / Verka Serduchka.ART

Суд оштрафував на 425 гривень директора комплексу Osocor Residence, в якому під час виступу Вєрки Сердючки лунали пісні російською мовою.

Про це йдеться в постанові Бориспільського міськрайонного суду.

Протокол про адміністративне правопорушення склали на директора Osocor Residence. А втім, на саме судове засідання той не прийшов.

Суд встановив, що під час концерту на сцені комплексу прозвучали дві пісні російською мовою, що порушує норми Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції держави-агресора».

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Керівника закладу визнали винним у порушенні порядку організації та проведення масових заходів за частиною 1 статті 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім 425 гривень штрафу, директор має сплатити також 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, що до Уповноваженого із захисту державної мови подали скаргу на концерт Вєрки Сердючки в Києві через пісні російською. Автор скарги — телеведучий з Миколаєва Віктор Дяченко зазначив, що концерт відбувся у столиці 13 червня. Причиною звернення стало використання російської мови під час ведення програми, а також виконання російськомовних пісень.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України у зв’язку з виконанням російськомовних пісень під час концерту Вєрки Сердючки.  За словами Тараса Кременя, попри те, що використання державної мови є обов’язковим під час публічних культурних заходів, закон дозволяє виконання пісень іншими мовами, зокрема й російською.

Пізніше Андрій Данилко публічно прокоментував скандал навколо свого виступу з російськомовними піснями в Києві.

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