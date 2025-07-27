Верифікація через «Дію» при купівлі квитків УЗ може порушувати права людини, — експерти

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

Впровадження обов’язкової верифікації особи через «Дія.Підпис» для придбання або повернення квитків на окремі маршрути «Укрзалізниці» може порушувати права людини.

Про це повідомила громадська організація «Мінзмін».

У заяві зазначено, що цифрові інструменти повинні враховувати правові та соціальні наслідки впровадження. На думку ГО, запропонована схема обмежує свободу пересування, суперечить принципу недискримінації та добровільності обробки персональних даних, які гарантовані Конституцією України.

У «Мінзмін» зауважують, що нові вимоги створюють труднощі для громадян, які не користуються цифровими сервісами або не мають доступу до смартфона чи інтернету. Це може стати перешкодою для людей похилого віку, людей з інвалідністю, малозабезпечених громадян, внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто свідомо відмовляється від цифрової ідентифікації з особистих чи релігійних причин.

Організація також звернула увагу на ризики, пов’язані з можливими технічними збоями або нестабільним інтернет-з’єднанням, що унеможливлює доступ до послуг для окремих категорій користувачів.

ГО закликала зберегти альтернативні способи придбання квитків — зокрема касове обслуговування або верифікацію за документами чи через мобільного оператора. Ініціатори звернення також запропонували провести публічне обговорення питання за участі правозахисників, цифрових експертів та омбудсмана.

Нагадаємо, що із 1 серпня розпочне курсувати новий поїзд №209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ. Він вирушатиме через день — по непарних числах з Миколаєва та по парних числах у зворотному напрямку.