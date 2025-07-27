  • неділя

    27 липня, 2025

  • 30.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 27 липня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 30.1° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Верифікація через «Дію» при купівлі квитків УЗ може порушувати права людини, — експерти

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

Впровадження обов’язкової верифікації особи через «Дія.Підпис» для придбання або повернення квитків на окремі маршрути «Укрзалізниці» може порушувати права людини.

Про це повідомила громадська організація «Мінзмін».

У заяві зазначено, що цифрові інструменти повинні враховувати правові та соціальні наслідки впровадження. На думку ГО, запропонована схема обмежує свободу пересування, суперечить принципу недискримінації та добровільності обробки персональних даних, які гарантовані Конституцією України.

У «Мінзмін» зауважують, що нові вимоги створюють труднощі для громадян, які не користуються цифровими сервісами або не мають доступу до смартфона чи інтернету. Це може стати перешкодою для людей похилого віку, людей з інвалідністю, малозабезпечених громадян, внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто свідомо відмовляється від цифрової ідентифікації з особистих чи релігійних причин.

Організація також звернула увагу на ризики, пов’язані з можливими технічними збоями або нестабільним інтернет-з’єднанням, що унеможливлює доступ до послуг для окремих категорій користувачів.

ГО закликала зберегти альтернативні способи придбання квитків — зокрема касове обслуговування або верифікацію за документами чи через мобільного оператора. Ініціатори звернення також запропонували провести публічне обговорення питання за участі правозахисників, цифрових експертів та омбудсмана.

Нагадаємо, що із 1 серпня розпочне курсувати новий поїзд №209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ. Він вирушатиме через день — по непарних числах з Миколаєва та по парних числах у зворотному напрямку.

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» запускає новий потяг Миколаїв – Івано-Франківськ
Великі собаки можуть подорожувати всіма типами вагонів: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин
«Укрзалізниця» в тестовому режимі запроваджує верифікацію через «Дія.Підпис» для низки поїздів
Реклама

Читайте також:

новини

У Коблевому на пляжі біля лиману помер відпочиваючий

Даріна Мельничук
новини

Мешканці Варварівки вважають, що керівниця лікарні навмисно закрила основний в‘ізд, щоб швидкі їхали повз їхні будинки

Даріна Мельничук
новини

Суд зобов'язав власника відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві триває другий день протестів через скандальні закон про НАБУ і САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Афіша тижня: найцікавіші події у Миколаєві

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» в тестовому режимі запроваджує верифікацію через «Дія.Підпис» для низки поїздів
Великі собаки можуть подорожувати всіма типами вагонів: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин
«Укрзалізниця» запускає новий потяг Миколаїв – Івано-Франківськ

На Сумщині внаслідок удару дрона по автобусу загинули троє людей, ще 20 — поранені

На Миколаївщині потонув чоловік, ще один зник безвісти, — ДСНС

4 години тому

На Миколаївщині з початку року зареєстрували майже 2 тисячі шлюбів

Головне сьогодні