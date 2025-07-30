Вже 34 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    30 липня, 2025

  • 29.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 30 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 29.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Охоронці та домашні працівники Чернишова могли отримувати зарплати в «Нафтогазі», — джерела ZN

Олексій Чернишов. Фото: FacebookОлексій Чернишов. Фото: Facebook

Національне антикорупційне бюро України розслідувало, чи справді охорона та домашній персонал колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова були оформлені на роботу в «Нафтогазі» під час його керівництва компанією.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, ці працівники могли отримувати зарплати понад 300 тисяч гривень щомісяця та були захищені від мобілізації.

Справу згадували в судовій ухвалі, на підставі якої у Олексія Чернишова в червні провели обшуки. Однак після ухвалення закону, що зменшив незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинило це розслідування.

Цей випадок пов’язують із тиском на НАБУ і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. За інформацією Frankfurter Allgemeine Zeitung, саме справа Олексія Чернишова стала поштовхом для обмеження повноважень антикорупційних структур.

Нагадаємо, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди. За версією НАБУ, він неправомірно отримав знижку на квартири на суму 14,5 мільйона гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Вищий антикорупційний суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень для віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова. Згодом за Олексія Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.

Крім того, раніше Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від займаної посади на два місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро України.

Останні новини про: Олексій Чернишов

ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепремʼєра
Чернишов заперечив інформацію про ліквідацію Міністерства єдності
За Чернишова внесли заставу у ₴120 млн
Реклама

Читайте також:

новини

«Болить душа»: комунальники обурені, що у Миколаєві пошкодили клумбу, яка обійшлася в ₴1 млн

Світлана Іванченко
новини

«Це знущання, а не догляд», — миколаївська екологиня розкритикувала КП «Парки» за полив дерев у спеку

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві очікується послаблення спеки: на півночі області прогнозують дощі, — гідрометцентр

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва планує збільшити статутний капітал водоканалу на майже ₴700 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Олексій Чернишов

За Чернишова внесли заставу у ₴120 млн
Чернишов заперечив інформацію про ліквідацію Міністерства єдності
ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепремʼєра

Кім: Люди думають, що ми тут по коліна в багнюці, а у нас навіть бари і караоке працюють

З 1 серпня штрафи за невидачу чеків для ФОПів зростуть утричі

4 години тому

Які пам’ятки архітектури зруйнувала Росія у Миколаєві, та що з ними буде далі?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 34 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay