Охоронці та домашні працівники Чернишова могли отримувати зарплати в «Нафтогазі», — джерела ZN

Олексій Чернишов. Фото: Facebook

Національне антикорупційне бюро України розслідувало, чи справді охорона та домашній персонал колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова були оформлені на роботу в «Нафтогазі» під час його керівництва компанією.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, ці працівники могли отримувати зарплати понад 300 тисяч гривень щомісяця та були захищені від мобілізації.

Справу згадували в судовій ухвалі, на підставі якої у Олексія Чернишова в червні провели обшуки. Однак після ухвалення закону, що зменшив незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинило це розслідування.

Цей випадок пов’язують із тиском на НАБУ і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. За інформацією Frankfurter Allgemeine Zeitung, саме справа Олексія Чернишова стала поштовхом для обмеження повноважень антикорупційних структур.

Нагадаємо, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди. За версією НАБУ, він неправомірно отримав знижку на квартири на суму 14,5 мільйона гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Вищий антикорупційний суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень для віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова. Згодом за Олексія Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.

Крім того, раніше Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від займаної посади на два місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро України.