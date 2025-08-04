Мер Сєнкевич хоче навести лад із хаотичним паркуванням у дворах миколаївців
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- Аліса Мелік-Адамян
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16:45, 04 серпня, 2025
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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що планує зайнятися впорядкуванням паркування не лише на центральних вулицях, а й у житлових районах міста.
Про це він сказав під час сесії міськради у четвер, 30 липня, пишуть «МикВісті».
Міський голова каже, що наразі ситуація з паркуванням залишається проблемною: водії залишають свої авто на газонах, дитячих майданчиках і в інших непристосованих для цього місцях. При цьому він наголосив, що після того, як місто впорядкує паркування на центральних вулицях, перейде й до внутрішньоквартальних територій.
— Сьогодні ми займаємося питанням центральних вулиць, а далі будемо займатися питанням правильного паркування всередині житлових районів і масивів, і будемо наводити і там порядок, — сказав міський голова.
Нагадаємо, депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар розкритикував систему платного паркування у центрі міста. Він заявив, що вона не лише не додає комфорту мешканцям, а й створює додаткові проблеми.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відповів на зауваження депутата Андрія Янтаря щодо впровадження платних парковок у центрі міста. Він сказав, що така система діє у багатьох містах України і є ефективною.
Як відомо, 11 червня у центрі Миколаєва почали працювати вісім локацій для платного паркування автомобілів.
Раніше «МикВісті» писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?
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