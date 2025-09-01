Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  понеділок

    1 вересня, 2025

  1 вересня , 2025 понеділок

В Україні на 62 тисячі менше першокласників, ніж торік

Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото «МикВісті»Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото «МикВісті»

Цього року до перших класів українських шкіл підуть близько 252 тисяч дітей — на 62 тисячі менше, ніж торік.

Такі попередні дані озвучив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак в інтерв’ю ZN.UA.

Остаточну статистику Міністерство освіти оприлюднить після 5 вересня, коли школи завершать формування класів.

Причини зменшення кількості першачків — низька народжуваність і масовий виїзд дітей за кордон у перші роки війни. Але цього року, за словами Сергія Бабака, шестирічних майже не вивозять — навпаки, деякі родини повертаються.

«Але наслідки того періоду й загальної негативної демографії — падіння народжуваності — відчуватимемо ще довго. Кількість першачків іще зменшуватиметься, це неминуче», — пояснив голова освітнього комітету Ради.

Нагадаємо, в Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік. Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив перший заступник міського голови Анатолій Петров.

Водночас у Миколаєві продовжується відтік учнів зі шкіл. За час повномасштабної війни кількість учнів у школах, ліцеях та гімназіях Миколаєва зменшилась на 11,5 тисячі.

