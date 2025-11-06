Анджеліна Джолі розказала про свій візит до Миколаєва та Херсона

Анджеліна Джолі приїхала до Миколаєва та Херсона: побачила, як місто живе під загрозою дронів і обстрілів. Фото:Legacy of War Foundation

Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв і Херсон у межах гуманітарної місії. Вона оглянула лікарні та навчальні приміщення, які через постійні загрози обстрілів і дронів працюють у підземних укриттях.

Про це повідомив фонд Legacy of War Foundation.

У Миколаєві та Херсоні Джолі поспілкувалася з медперсоналом, сім’ями та волонтерами. У містах частину медичної допомоги та навчання перенесли в укриття — там акторці показали, як облаштовані підземні приміщення, де проводять операції, лікують пацієнтів і навчають дітей.

— У відповідь на постійну загрозу медичну допомогу та освіту перемістили в укріплені підземні приміщення, щоб лікування та навчання могли продовжуватися з більшим ступенем захисту. Анджеліна провела час, спостерігаючи за цією роботою — нагадуванням як про людську ціну конфлікту, так і про стійкість тих, хто продовжує його терпіти, — цитує медіа поїздку акторки.

На вулицях Миколаєва та Херсона вона звернула увагу на захисні сітки над дорогами, які встановлюють, щоб знизити ризики ударів дронів у найбільш вразливих зонах.

Анджеліна Джолі приїхала до Миколаєва та Херсона. Фото: Legacy of War Foundation

За словами акторки, попри виснаження від війни, мешканці південних областей демонструють стійкість і бажання повернутися до нормального життя. Вона також порівняла досвід українців із ситуацією людей у інших зонах тривалих конфліктів.

— Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У той час, коли уряди всього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та підтримка одне одного викликають смирення. Після майже трьох років конфлікту видно виснаження, але так само видно і рішучість. Сім'ї хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя, — сказала Анджеліна Джолі.

Вона також наголосила, що ситуація на півдні України має багато спільного з іншими регіонами світу, де тривають конфлікти, від Судану до ДР Конго.

— Жителі Миколаєва та Херсона належать до багатьох громад, які переживають тривалий конфлікт у всьому світі, включаючи цивільне населення в Судані, Газі та ДРК. Кожна ситуація має свою історію, але людський досвід знайомий: переміщення, втрати та щоденні зусилля щодо збереження гідності. Дипломатія та захист цивільного населення не повинні зникати в жорстокому протистоянні зброї та технологій, — додала Анджеліна Джолі.

Акторка подякувала місцевим організаціям, з якими зустрічалась під час поїздки, та Фонду «Спадщина війни», що супроводжував її візит.

Візит Анджеліни Джолі до Миколаївщини

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що під час візиту Анджеліни Джолі 4 листопада кортеж акторки зупинили співробітники територіального центру комплектування. У соцмережах поширили відео, на якому Джолі перебуває у відділі РТЦК Вознесенського району.

Пізніше стало відомо, що у Південноукраїнську проведуть перевірку, як саме відео з’явилося у відкритому доступі. Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що чоловік, якого того дня затримали представники ТЦК, є офіцером запасу та не мав підтверджених підстав для відстрочки.

Пізніше з’ясувалося, що затриманим чоловіком у складі кортежу є 33-річний тренер із бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков. Як повідомило «Суспільне» він не служив у армії, але має військову підготовку, пройшов ВЛК у 2025 році та вважався частково придатним для служби в ТЦК чи тилових підрозділах.

Рідні зазначають, що чоловік їхав не як охоронець Джолі, а як волонтер від громадської організації. За словами брата, Дмитро Пищиков має проблеми зі спиною, не перебував у розшуку й мав при собі всі документи.

Дівчина Пищикова Юлія Лотицька повідомила журналістам, що після затримання зв’язок із Дмитром зник. Його телефон вимкнено, на повідомлення він не відповідає. Юлія планує приїхати на Миколаївщину, щоб дізнатися, де перебуває чоловік і що з ним сталося.