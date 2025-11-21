У Вознесенську для прийомної родини придбали будинок. Фото: Вознесенська міськрада

У Вознесенську запрацював ще один дитячий будинок сімейного типу — для прийомної родини, у якій виховуються семеро дітей, придбали будинок.

Як повідомили у Вознесенській мерії, подружжя Катерини Луценко та Сергія Кльопки з 2007 року опікується дітьми, як прийомна родина і давно мріяли про нову оселю.

У Вознесенську для прийомної родини придбали будинок. Фото: Вознесенська міськрада У Вознесенську для прийомної родини придбали будинок. Фото: Вознесенська міськрада У Вознесенську для прийомної родини придбали будинок. Фото: Вознесенська міськрада

«Сім’я мріяла про простір, у якому зможе прийняти до десяти дітей, тож звернулася до місцевої влади з проханням про покращення умов проживання. Завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевого бюджету для родини придбали затишний двоповерховий будинок», — йдеться у повідомленні.

У Вознесенську для прийомної родини придбали будинок. Фото: Вознесенська міськрада У Вознесенську для прийомної родини придбали будинок. Фото: Вознесенська міськрада У Вознесенську для прийомної родини придбали будинок. Фото: Вознесенська міськрада

У травня цього року повідомлялось, що у Миколаївській області функціонує 20 патронатних сімей, які тимчасово опікуються 45 дітьми, залишеними без батьківського піклування.