У Києві можуть закрити Колесо огляду на Подолі через аварійний стан атракціону

Колесо огляду на Подолі. Фото: Київська міська прокуратура

Київська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт та заборону експлуатації Колеса огляду на Подолі через його незадовільний технічний стан.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації атракціону.

Під час огляду Колеса огляду було встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у критично поганому стані.

«Дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття та руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Усе це створює загрозу здоров’ю та життю людей», — зазначають у прокуратурі.

У зв’язку з цим прокурори звернулися до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду та заборону його експлуатації.

«У такий спосіб ми хочемо запобігти можливим негативним наслідкам користування атракціоном», — підкреслили вони.

