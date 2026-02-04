У Києві понад 1100 будинків без тепла, кількість ремонтних бригад збільшиться, — Зеленський
- Новини України
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
16:33, 04 лютого, 2026
-
У Києві понад 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах залишаються без опалення.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів.
За його словами, по кожному будинку має бути визначений чіткий термін відновлення теплопостачання, а мешканців необхідно забезпечити можливостями для обігріву та необхідною підтримкою.
«Лише в Києві наразі працюють понад 200 ремонтних бригад. За інформацією Міністерства енергетики, їхню кількість збільшать, щоб забезпечити ротацію працівників, адже люди виснажені», — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, дві бригади миколаївських комунальників працюють у Києві, допомагаючи з відновленням теплопостачання. Це фахівці підприємства «Миколаївоблтеплоенерго».
Нагадаємо, ще у січні у Києві майже 2 тисячі багатоповерхівок були без тепла. Через відсутність тепла та світла в будинках у деяких районах після російських обстрілів ДСНС України за дорученням уряду підготувала до роботи 41 польову кухню. Із них чотири вже працюють і забезпечують харчуванням працівників ДСНС.
Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив, що у Києві, зокрема на Троєщині, готуються до облаштування викопних туалетів через загрозу замерзання труб водопостачання та каналізації.
Останні новини про: Володимир Зеленський
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.