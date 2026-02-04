 У Києві понад 1100 будинків без тепла, кількість ремонтних бригад збільшиться, — Зеленський

У Києві понад 1100 будинків без тепла, кількість ремонтних бригад збільшиться, — Зеленський

Будинки на лівому березі Києва, де немає опалення та світла. Там розгорнуті намети для обігріву прямо посеред двору. Фото: Радіо СвободаБудинки на лівому березі Києва, де немає опалення та світла. Там розгорнуті намети для обігріву прямо посеред двору. Фото: Радіо Свобода

У Києві понад 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах залишаються без опалення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів.

За його словами, по кожному будинку має бути визначений чіткий термін відновлення теплопостачання, а мешканців необхідно забезпечити можливостями для обігріву та необхідною підтримкою.

«Лише в Києві наразі працюють понад 200 ремонтних бригад. За інформацією Міністерства енергетики, їхню кількість збільшать, щоб забезпечити ротацію працівників, адже люди виснажені», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, дві бригади миколаївських комунальників працюють у Києві, допомагаючи з відновленням теплопостачання. Це фахівці підприємства «Миколаївоблтеплоенерго».

Нагадаємо, ще у січні у Києві майже 2 тисячі багатоповерхівок були без тепла. Через відсутність тепла та світла в будинках у деяких районах після російських обстрілів ДСНС України за дорученням уряду підготувала до роботи 41 польову кухню. Із них чотири вже працюють і забезпечують харчуванням працівників ДСНС.

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив, що у Києві, зокрема на Троєщині, готуються до облаштування викопних туалетів через загрозу замерзання труб водопостачання та каналізації.

