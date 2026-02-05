 Кличко розповів, скільки часу триватиме відновлення Дарницької ТЕЦ

На відновлення Дарницької ТЕЦ знадобиться щонайменше два місяці, — Кличко

Пошкоджена Дарницька ТЕЦ. Фото: Getty Images, Roman PILIPEY/AFPПошкоджена Дарницька ТЕЦ. Фото: Getty Images, Roman PILIPEY/AFP

На відновлення Дарницької теплоелектроцентралі в Києві, пошкодженої російським ударом 3 лютого, знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплопостачання частини житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — загалом понад 1 100 багатоповерхівок. Щоб запобігти розмерзанню систем, уранці 3 лютого в цих будинках довелося злити воду з мереж опалення.

Міська влада оприлюднила перелік будинків, у яких до завершення відновлювальних робіт подати тепло неможливо. Паралельно у районах, що залишилися без опалення, розгортають додаткові пункти обігріву.

Наразі є 5 додаткових пунктів у Дарницькому районі, які під'єднали до мобільних котелень, і де можна перебувати і вдень, і вночі. У Дніпровському районі таких пунктів 4.

Крім того, ДСНС розгортає ще 36 пунктів обігріву в Дарницькому районі та 27 — у Дніпровському. Актуальні адреси можна знайти на офіційних ресурсах районних держадміністрацій, міської влади та ДСНС.

Нагадаємо, що станом на 4 лютого у Києві понад 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах залишаються без опалення. Через відсутність тепла та світла в будинках у деяких районах після російських обстрілів ДСНС України за дорученням уряду підготувала до роботи 41 польову кухню. Із них чотири вже працюють і забезпечують харчуванням працівників ДСНС.

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив, що у Києві, зокрема на Троєщині, готуються до облаштування викопних туалетів через загрозу замерзання труб водопостачання та каналізації.

