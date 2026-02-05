На відновлення Дарницької ТЕЦ знадобиться щонайменше два місяці, — Кличко

Пошкоджена Дарницька ТЕЦ. Фото: Getty Images, Roman PILIPEY/AFP

На відновлення Дарницької теплоелектроцентралі в Києві, пошкодженої російським ударом 3 лютого, знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплопостачання частини житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — загалом понад 1 100 багатоповерхівок. Щоб запобігти розмерзанню систем, уранці 3 лютого в цих будинках довелося злити воду з мереж опалення.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Міська влада оприлюднила перелік будинків, у яких до завершення відновлювальних робіт подати тепло неможливо. Паралельно у районах, що залишилися без опалення, розгортають додаткові пункти обігріву.

Наразі є 5 додаткових пунктів у Дарницькому районі, які під'єднали до мобільних котелень, і де можна перебувати і вдень, і вночі. У Дніпровському районі таких пунктів 4.

Крім того, ДСНС розгортає ще 36 пунктів обігріву в Дарницькому районі та 27 — у Дніпровському. Актуальні адреси можна знайти на офіційних ресурсах районних держадміністрацій, міської влади та ДСНС.

Нагадаємо, що станом на 4 лютого у Києві понад 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах залишаються без опалення. Через відсутність тепла та світла в будинках у деяких районах після російських обстрілів ДСНС України за дорученням уряду підготувала до роботи 41 польову кухню. Із них чотири вже працюють і забезпечують харчуванням працівників ДСНС.

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив, що у Києві, зокрема на Троєщині, готуються до облаштування викопних туалетів через загрозу замерзання труб водопостачання та каналізації.