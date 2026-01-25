Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
10:32, 25 січня, 2026
У неділю, 25 січня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Так до орієнтовно до 20:00 триватимуть ремонтні роботи по вулиці 3 Слобідська від вулиці Ковальської до вулиці Пограничної.
Через аварії на мережі в провулку 1 Лінії припинили водопостачання за такими адресами:
- провулок 1 Лінії до вулиці Будівельників;
- вулиця 9 Поздовжня.
Нагадаємо, раніше у комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» оновили графіки роботи точок видачі очищеної води у Миколаєві на період 23–25 січня.
