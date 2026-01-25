 Відключення води у Миколаєві 25 січня 2026 року: адреси

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі. Архівне фото: «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі. Архівне фото: «МикВісті»

У неділю, 25 січня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так до орієнтовно до 20:00 триватимуть ремонтні роботи по вулиці 3 Слобідська від вулиці Ковальської до вулиці Пограничної.

Через аварії на мережі в провулку 1 Лінії припинили водопостачання за такими адресами:

  • провулок 1 Лінії до вулиці Будівельників;
  • вулиця 9 Поздовжня.

Нагадаємо, раніше у комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» оновили графіки роботи точок видачі очищеної води у Миколаєві на період 23–25 січня.

Головне сьогодні