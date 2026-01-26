 Забруднення моря олією загрожує пляжному сезону в Одесі 2026

Клуб

Пляжний сезон в Одесі може зірватися через забруднення моря олією після обстрілів

Олія у Чорному морі поблизу одного з пляжів Одеси, 24 грудня 2025 року. Фото: Суспільне ОдесаОлія у Чорному морі поблизу одного з пляжів Одеси, 24 грудня 2025 року. Фото: Суспільне Одеса

Пляжний сезон 2026 року в Одесі може бути під загрозою через наслідки забруднення Чорного моря рослинною олією після російських атак на порти. Навіть якщо з поверхні води зникли жирні плями, це не означає, що екосистема вже відновилася і вода є безпечною.

Про це повідомив еколог Владислав Балінський у матеріалі «Новини.LIVE».

Він наголосив, що відсутність видимого забруднення не свідчить про повне очищення моря. За словами фахівця, після потрапляння у воду рослинна олія полімеризується і може осідати на дні.

— Те, що ми не бачимо забруднення на поверхні, не означає, що море повністю очистилося. Наслідки таких викидів можуть залишатися в екосистемі місяцями і навіть роками, — наголосив Владислав Балінський.

Еколог також застеріг, що візуальна чистота узбережжя зараз може вводити в оману. Після штормів полімерну плівку частково змило з пляжів, і зараз море виглядає чистим, однак це не гарантує безпеки ані для людей, ані для природи.

— Відкривати пляжі без комплексних досліджень — це екологічний ризик. Потрібно перевіряти не лише воду на поверхні, а й стан донних екосистем, — сказав він.

За слова Владислава Балінського, без системного моніторингу неможливо впевнено говорити про безпечний пляжний сезон. Наслідки забруднення можуть проявитися згодом — уже під час активного відпочинку людей.

Витік олії в Чорне море

Зранку 24 грудня на пляжах Одеси зафіксували плями, схожі на схожі на рослинну олію, а також мертвих птахів.

За даними прокуратури, 20 грудня під час масованої атаки ударними дронами по Одеському району було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого сталося загоряння. У 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

В Адміністрації морських портів України зазначили, що йдеться про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

Після стабілізації безпекової ситуації акваторію повністю перекрили боновими загородженнями та залучили спеціалізовані судна для збору забруднюючих речовин.

Станом на 29 грудня в Одеській міськраді повідомили, що забруднення олією на пляжах та в акваторії Чорного моря не виявили. Проте на окремих ділянках узбережжя ще фіксують незначні залишки продуктів розкладання олії.

Водночас, в Greenpeace Ukraine заявили, що залишки забруднення води соняшниковою олією, що сталося після російських ударів по порту «Південний» поблизу Одеси може мати довготривалі наслідки для екосистеми Чорного моря.

