Пляжний сезон в Одесі може зірватися через забруднення моря олією після обстрілів
- Ірина Олехнович
3:29, 26 січня, 2026
Пляжний сезон 2026 року в Одесі може бути під загрозою через наслідки забруднення Чорного моря рослинною олією після російських атак на порти. Навіть якщо з поверхні води зникли жирні плями, це не означає, що екосистема вже відновилася і вода є безпечною.
Про це повідомив еколог Владислав Балінський у матеріалі «Новини.LIVE».
Він наголосив, що відсутність видимого забруднення не свідчить про повне очищення моря. За словами фахівця, після потрапляння у воду рослинна олія полімеризується і може осідати на дні.
— Те, що ми не бачимо забруднення на поверхні, не означає, що море повністю очистилося. Наслідки таких викидів можуть залишатися в екосистемі місяцями і навіть роками, — наголосив Владислав Балінський.
Еколог також застеріг, що візуальна чистота узбережжя зараз може вводити в оману. Після штормів полімерну плівку частково змило з пляжів, і зараз море виглядає чистим, однак це не гарантує безпеки ані для людей, ані для природи.
— Відкривати пляжі без комплексних досліджень — це екологічний ризик. Потрібно перевіряти не лише воду на поверхні, а й стан донних екосистем, — сказав він.
За слова Владислава Балінського, без системного моніторингу неможливо впевнено говорити про безпечний пляжний сезон. Наслідки забруднення можуть проявитися згодом — уже під час активного відпочинку людей.
Витік олії в Чорне море
Зранку 24 грудня на пляжах Одеси зафіксували плями, схожі на схожі на рослинну олію, а також мертвих птахів.
За даними прокуратури, 20 грудня під час масованої атаки ударними дронами по Одеському району було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого сталося загоряння. У 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.
В Адміністрації морських портів України зазначили, що йдеться про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.
Після стабілізації безпекової ситуації акваторію повністю перекрили боновими загородженнями та залучили спеціалізовані судна для збору забруднюючих речовин.
Станом на 29 грудня в Одеській міськраді повідомили, що забруднення олією на пляжах та в акваторії Чорного моря не виявили. Проте на окремих ділянках узбережжя ще фіксують незначні залишки продуктів розкладання олії.
Водночас, в Greenpeace Ukraine заявили, що залишки забруднення води соняшниковою олією, що сталося після російських ударів по порту «Південний» поблизу Одеси може мати довготривалі наслідки для екосистеми Чорного моря.
