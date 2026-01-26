У Миколаєві 6 спецмашин «ЕЛУ Автодоріг» продовжать обробку доріг від ожеледиці через крижаний дощ увечері

У Миколаєві 6 спецмашин «ЕЛУ Автодоріг» продовжать обробку доріг від ожеледиці . Фото: «ЕЛУ Автодоріг»

Погодні умови на Миколаївщині залишаються складними. За прогнозами синоптиків, ввечері в місті очікується повторний крижаний дощ, що може призвести до утворення ожеледиці. У зв’язку з цим КП «ЕЛУ Автодоріг» і надалі продовжуватиме обробляти дороги протиожеледними реагентами у посиленому режимі.

Про це повідомили на сторінці підприємства. Там зазначили, що наразі 6 спеціалізованих машин працюють на маршрутах міста обробляють дорожнє покриття.

«Просимо водіїв не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та правил дорожнього руху», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві 6 спецмашин «ЕЛУ Автодоріг» продовжать обробку доріг від ожеледиці . Фото: «ЕЛУ Автодоріг»

Нагадаємо, у ніч на 25 січня в Миколаєві комунальні служби працювали у посиленому режимі, через попередження Укргідрометцентру про ожеледицю.

Також, за минулу добу у Миколаєві через ожеледицю за минулу добу до лікарні звернулися 13 людей із травмами.

У КП «Миколаївські Парки» заявили, що зранку 26 січня висипали майже 23 тонни протиожеледної суміші.

У Миколаївському гідрометцентрі повідомили, що в області завтра, 27 січня, очікується хмарна та холодна погода. Місто накриють крижаний дощ та мокрий сніг, які утворять на дорозі ожеледь.