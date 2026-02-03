За добу підприємці подали 2,7 тисячі заявок на енергодопомогу для ФОПів, — Свириденко

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото: МикВісті

За першу добу роботи програми «Енергодопомога ФОП» українські підприємці подали 2 700 заявок на отримання державної підтримки. Ще понад 9 тисяч заявок перебувають у процесі оформлення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Вона нагадала, що одноразову безповоротну фінансову допомогу у розмірі до 15 тисяч гривень можуть отримати фізичні особи — підприємці другої та третьої груп, які працюють у соціально важливих сферах та забезпечують населення ліками, продуктами харчування й іншими базовими послугами.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Отримані кошти можна спрямувати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, закупівлю пального для генераторів або оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Подання заявок відбувається онлайн через портал «Дія».

«Програма спрямована на підтримку малого бізнесу та забезпечення його безперервної роботи у періоди відключень електроенергії», — зазначила Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, 2 лютого уряд запустив програму енергетичної підтримки для бізнесу. Українські підприємці можуть оформити від 7 500 гривень безповоротної допомоги від держави для роботи в складних енергетичних умовах.

Нагадаємо, 18 грудня Міністерство фінансів України оприлюднило законопроєкт, який передбачає обов’язкову сплату податку на додану вартість малим бізнесом, що перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Зазначимо, що на Миколаївщині продовжується спад підприємницької активності. За дев’ять місяців 2025 року свою діяльність припинили 5740 ФОПів, що майже дорівнює кількості нових реєстрацій.

Депутати Миколаївської міської ради вже звернулись до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із вимогою не посилювати податкове навантаження на місцевих підприємців.