Клуб

У січні миколаївці набрали майже 9 мільйонів літрів безкоштовної питної води

Миколаївці набирають питну воду. Ілюстративне фото: МикВістіМиколаївці набирають питну воду. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні мешканці Миколаєва набрали понад 8,9 мільйона літрів безкоштовної очищеної питної води на міських точках видачі.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Наразі у місті працюють 79 точок видачі в усіх районах. Їх обслуговують фахівці підприємства, які контролюють якість і безпеку води.

Актуальний графік роботи точок видачі:
https://www.facebook.com/share/p/1DT29wVPBF/

Карта розташування точок:
https://cutt.ly/meoNkmUC

Зазначимо, що у 2025 році мешканці Миколаєва набрали понад 106 мільйонів літрів безкоштовної очищеної питної води на точках видачі.

Читайте також статтю «МикВісті» «Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?».

Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництванового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Сєнкевич пояснив, для чого потрібно модернізувати нові очисні для Миколаєва: Зможуть робити питною навіть солону воду
Миколаїв не братиме кредит на модернізацію очисних без державних гарантій, бо у міста немає грошей, — Сєнкевич
Сєнкевич доручив комунальникам перевірити освітлення на точках безоплатної видачі води в Миколаєві
